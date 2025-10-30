Ακόμη τρεις υποψήφιους βουλευτές ανακοίνωσε το Κίνημα Οικολόγων – Τα ονόματα και τα βιογραφικά τους

Τρεις ακόμη υποψηφίους για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2026, ανακοίνωσε σήμερα το Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Συγκεκριμένα, το Κίνημα ανακοίνωσε την Νικολέττα Λουκά, Αναπληρώτρια Γ.Γ της ΓΥ.Κ.Ο, υποψήφια στην επαρχία Λευκωσίας, την Μυριάνα Χρίστου, μέλος της Κ.Ε του Κινήματος, υποψήφια στην επαρχία Αμμοχώστου και τον Μιχάλη Τάλλη υποψήφιο στην επαρχία Λεμεσού.

Ο τελικός κατάλογος υποψηφίων θα τεθεί προς έγκριση από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των Επαρχιακών Συνελεύσεων.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά των υποψηφίων:

Η Νικολέττα Λουκά.

Νικολέττα Λουκά

Η Νικολέττα Λουκά είναι πτυχιούχος στη Διαχείριση Ασφάλειας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Παγκόσμια Εγκληματολογία. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων (ΓΥΚΟ).

Από το 2007 αποτελεί ενεργό και συνεπές μέλος του Κινήματος, ενώ έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων. Η εθελοντική της δράση εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες, με ουσιαστική συμβολή σε πληθώρα μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Μητέρα δύο παιδιών, η υποψηφιότητά της εστιάζει σε κοινωνικά ζητήματα που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών, με ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα ισότητας των φύλων και αντιμετώπισης της βίας.

Για δεύτερη συνεχόμενη θητεία, είναι μέλος του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Δικτύου Ενάντια στη Φτώχεια, εκπροσωπώντας τη ΓΥΚΟ.

Η Μυριάνα Χρίστου.

Μυριάνα Χρίστου

Η Μυριάνα Χρίστου γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1988, με καταγωγή από τα κατεχόμενα Γέναγρα της επαρχίας Αμμοχώστου και την κατεχόμενη Κυθραία Λευκωσίας.

Από μικρή ηλικία είχε έντονη ευαισθησία απέναντι στην αδικία και την εκμετάλλευση, ενώ η ενασχόλησή της με τα κοινά ξεκίνησε από τα εφηβικά της χρόνια. Έλαβε ενεργό ρόλο σε αντιναρκωτικές οργανώσεις και συμμετείχε σε εκστρατείες καταπολέμησης των ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, συμμετείχε σε οργανώσεις που είχαν ως στόχο την προστασία και την ψυχολογική ενδυνάμωση των μελών οικογενειών ατόμων με εξαρτήσεις.

Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου της Νεολαίας Οικολόγων, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως. Είναι επίσης ενεργό μέλος της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων και το 2025 εκλέχθηκε Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Κίνησης. Την ίδια χρονιά εξελέγη και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Σήμερα, διατηρεί ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας στην Αγλαντζιά, όπου και κατοικεί.

Ο Μιχάλης Τάλλης και ο πρόεδρος του Κινήματος Σταύρος Παπαδούρης.

Μιχάλης Τάλλης

Ο Μιχάλης Τάλλης γεννήθηκε στην Αθήνα. Ως μαθητής φοίτησε στο Λανίτειο Γυμνάσιο και στο Grammar School. Υπηρέτησε στις Διαβιβάσεις απ’ όπου αποστρατεύτηκε το 1982 με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού.

Το 1982 πήγε στην Αγγλία για σπουδές. Αποφοίτησε από το University of East Anglia με πτυχίο ΒΑ (Hons) in Economics. Στην συνέχεια παρέμεινε για άλλα δώδεκα χρόνια στο Λονδίνο όπου εργάστηκε μεταξύ άλλων στον ελεγκτικό οίκο Coopers & Lybrand (Σήμερα ονομάζεται PWC) και μετά στους Burberrys Ltd στο ρόλο του «Γενικού Ελεγκτή».

Κατέχει τους επαγγελματικούς μεταπτυχιακούς τίτλους του FCCA - Fellow Chartered Certified Accountant (member of ACCA) και ACA - Associate Chartered Accountant (member of ICAEW).

Τα τελευταία 40 έτη εξασκεί το επάγγελμα του Εγκεκριμένου Λογιστή – Ελεγκτή. Έχει υπηρετήσει ως εξωτερικός ελεγκτής, εσωτερικός ελεγκτής και οικονομικός διευθυντής σε μια πλειάδα μεγάλων εταιριών στην Αγγλία (όπως Coopers & Lybrand, Sea Container Services Ltd και Burberrys Ltd) και Κύπρο (όπως στην Orbit Direct, Trident Trust Company Ltd, Stichling Haan Hilbrich Cyprus και Lanitis Development Ltd). Έχει διδάξει στο «University of West London» για το πτυχίο του Accounting and Finance, τα μαθήματα Audit, Tax, Financial Reporting, Management Accounting, Company Law, Contract Law κ.α.

Η ανάμιξη του στα κοινά άρχισε το 2014 με τα «Κόκκινα Δάνεια». Ως μέλος (τότε) του «Συνδέσμου Δανειοληπτών» είχε επαφές με την Τρόικα, την Κεντρική Τράπεζα και το Υπουργείο Οικονομικών. Πήρε επίσης μέρος στις πλείστες συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εμπορίου και Οικονομικών για θέματα δανειοληπτών.

Το πάθος του για κοινωνική δικαιοσύνη το εκφράζει μέσα από το έργο του και την εξειδίκευση του στην διαπραγμάτευση κόκκινων δανείων με Τραπεζικούς Οργανισμούς. Επιπρόσθετα, έχει διεξαγάγει πολλά «Forensic Audits» τραπεζικών λογαριασμών τα αποτελέσματα των οποίων έχει καταθέσει στο Δικαστήριο υπό την ιδιότητα του «expert witness».

Είναι μέλος του Forensic Experts Society του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). Διετέλεσε, επίσης, μέλος της επιτροπής «Δικανικής Λογιστικής και Οικονομικού Εγκλήματος» του ΣΕΛΚ.