Μεταφέρεται Δεκέμβριο η κάθοδος Ολγκίν και μάλλον αρχές του 2026 η άτυπη διάσκεψη για το Κυπριακό

Αλλαγές στις ημερομηνίες της επίσκεψης της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν στην Κύπρο και της πραγματοποίησης νέας άτυπης διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό φέρνει η χθεσινή δήλωση του νέου Τ/Κ ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος ανέφερε στα τ/κ ΜΜΕ ότι τον Δεκέμβριο θα μπορέσει να συναντήσει την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό.

Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν όπως η προσωπική απεσταλμένη του Γκουτέρες για το Κυπριακό επισκεφθεί την Κύπρο μεταξύ 3 και 11 Νοεμβρίου, ώστε να πραγματοποιήσει συναντήσεις με τους δύο ηγέτες στο πλαίσιο της προετοιμασίας μιας νέας διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό. Μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είχε δηλώσει ότι θα πραγματοποιηθεί άτυπη διάσκεψη πριν το τέλος του χρόνου. Ωστόσο, ο κ. Ερχιουρμάν δήλωσε χθες ότι βρίσκεται σε επαφή με την κ. Ολγκίν και πως ενδέχεται να συναντηθούν στις 5 Δεκεμβρίου.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι πλέον γίνονται νέες διαβουλεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών και αναζητείται νέα ημερομηνία καθόδου της κ. Ολγκίν στο νησί αρχές Δεκεμβρίου, αναλόγως και του προγράμματος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ανατρέπονται επίσης οι αρχικοί σχεδιασμοί για άτυπη διάσκεψη πριν το τέλος του χρόνου και φαίνεται ότι αυτή θα λάβει χώρα αρχές του 2026. Σημειώνεται επιπρόσθετα ότι ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί και η ημερομηνία επίσκεψης του κ. Ερχιουρμάν στην Τουρκία, η οποία θα προηγηθεί της πρώτης συνάντησης των δύο ηγετών.

Πρώτη συνάντηση

Χθες ο Τ/Κ ηγέτης δήλωσε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ανέφερε επίσης ότι η συμφώνησαν τηλεφωνικώς όπως η συνάντηση πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων των Ηνωμένων Εθνών, αλλά με την παρουσία μελών της διαπραγματευτικής ομάδας της κάθε πλευράς.

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση με τον ειδικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Χασίμ Ντιάν, ο κ. Ερχιουρμάν είπε ότι δεν έχει καθοριστεί ακόμη η ημερομηνία της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρόσθεσε δε ότι ενημέρωσε τηλεφωνικώς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι θα έχουν νέα επικοινωνία το επόμενο διάστημα για να συμφωνήσουν την ημερομηνία και την ώρα της συνάντησης.

Ακολούθως αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε χθες με τον Χασίμ Ντιάν, λέγοντας ότι τ/κ πλευρά εμπιστεύεται τον νέο ειδικό αντιπρόσωπο και θεωρεί ότι θα είναι αμερόληπτος και δίκαιος. Σημείωσε δε ότι εξέφρασε στον κ. Ντιάν ορισμένες απόψεις σχετικά με τις 13 Δικοινοτικές Τεχνικές Επιτροπές, λέγοντας ότι η τ/κ πλευρά θα υιοθετήσει μια προσέγγιση προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα. Υποστήριξε επίσης ότι η βασική αποστολή των Τεχνικών Επιτροπών είναι να παράγουν αποτελέσματα που διευκολύνουν την καθημερινή ζωή και τόνισε ότι η τ/κ πλευρά αποδίδει μεγάλη σημασία σε αυτό.

Χασίμ Ντιάν

«Προσδοκώ να εργαστώ και με τους δύο ηγέτες εποικοδομητικά», δήλωσε από την πλευρά του ο νέος ειδικός απεσταλμένος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, λέγοντας ότι συνεχάρη τον κ. Ερχιουρμάν για τη νίκη του και του ευχήθηκε καλή θητεία. Ο κ. Ντιάν είπε ότι είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει μια πρώτη, εθιμοτυπική συνάντηση με τον νέο Τ/Κ ηγέτη, διάρκειας 30 λεπτών. Πρόσθεσε δε ότι κατά τη συνάντηση αναφέρθηκε στη δέσμευση του ΓΓ του ΟΗΕ να εργαστεί για την ευημερία και την ασφάλεια ολόκληρης της Κύπρου, ώστε να διασφαλιστεί μια ειρηνική διευθέτηση και μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού.