Παρέμβαση Αβέρωφ Νεοφύτου για ΑΤΑ: «Η κυβέρνηση αγνοεί ότι είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης»

Κριτική προς την κυβέρνηση άσκησε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, με αφορμή το ζήτημα της ΑΤΑ, το οποίο παραμένει ανοικτό παρά τις πολύμηνες διαβουλεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Η ανάρτηση του Αβέρωφ Νεοφύτου

Δυστυχώς, παρακολουθούμε εδώ και μήνες τις ατέρμονες μέχρι σήμερα συζητήσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Εάν το ζητούμενο είναι πράγματι η αναπλήρωση του εισοδήματος λόγω της διάβρωσης από τον πληθωρισμό, χωρίς την μετακύλιση του κόστους από τους επιχειρηματίες στον καταναλωτή, τότε θα το ξαναπώ: γιατί δεν χρησιμοποιεί η κυβέρνηση το εργαλείο της φοροελάφρυνσης; Είτε προς του εργαζόμενους (με αυτό το τρόπο ενισχύεται το διαθέσιμο εισόδημα μετά τους φόρους), είτε προς τους εργοδότες (δεν επιβαρύνονται με έξτρα κόστος).

Η εξάσκηση αποτελεσματικής πολιτικής πρέπει να βασίζεται σε απλή λογική και πραγματισμό, που οδηγούν σε καθαρές λύσεις.

ΥΓ. Λίγο-πολύ, λέχθηκε από τον ΠτΔ προσφάτως, μα ξέρετε, το θέμα αφορά εργοδότες και εργαζόμενους και εμείς ως Κυβέρνηση μεσολαβούμε για να βρεθεί λύση… Φοβάμαι όμως ότι διαφεύγει της Κυβέρνησης ότι είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης σ αυτό το τόπο και ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων παίρνουν ΑΤΑ είναι εργαζόμενοι στο δημόσιο…