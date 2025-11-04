Έρχιουρμαν για Great Sea Interconnector: Αγνοούνται οι Τουρκοκύπριοι, να δημιουργήσουμε ατμόσφαιρα λύσης

Δεν μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με την ενέργεια ή τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες αγνοώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη βούληση των Τουρκοκυπρίων, δήλωσε ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (Great Sea Interconnector).

Σύμφωνα με την τ/κ εφημερίδα Γενί Ντουζέν, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι είχε ξεκαθαρίσει τη θέση του και πριν από τις εκλογές, λέγοντας ότι «οι Τουρκοκύπριοι είναι ένας από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους σε αυτό το νησί». Πρόσθεσε δε ότι «είναι αδύνατο να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς τη θέλησή μας, αγνοώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων σε θέματα όπως η ενέργεια και η θαλάσσια δικαιοδοσία».

Υπενθύμισε δε ότι στις μετεκλογικές του δηλώσεις σχετικά με τη συνολική διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, είχε δηλώσει ότι δεν θα απαντούσε σε σχόλια που διατυπώνονται στην ελληνοκυπριακή πλευρά και δεν πρόκειται να εμπλακεί σε παιχνίδια επίρριψη ευθυνών πριν από την έναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Φυσικό αέριο από το Ισραήλ στην Κύπρο

Ακολούθως αναφέρθηκε στην πρόταση της Energean προς τις κυβερνήσεις της Κύπρου και του Ισραήλ για εξαγωγή φυσικού αερίου από το Ισραήλ προς την Κύπρο μέσω νέου αγωγού, λέγοντας ότι «αυτό δεν είναι θετικό σημάδι από άποψη ειλικρίνειας». Εξήγησε δε ότι «ενώ ο κ. Χριστοδουλίδης ζητά την έναρξη συνομιλιών για μια συνολική λύση, οι Τουρκοκύπριοι αγνοούνται για άλλη μια φορά, με τους Ελληνοκύπριους να συμμετέχουν στις προσπάθειες μεταφοράς ισραηλινού φυσικού αερίου στην Κύπρο υποθαλάσσια»

Ατμόσφαιρα λύσης

Ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης δήλωσε ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί θετικό κλίμα για μια λύση στην Κύπρο, λέγοντας ότι αυτή η θετική ατμόσφαιρα δεν μπορεί να δημιουργηθεί μέσω πρωτοβουλιών που αγνοούν τους Τουρκοκύπριους. «Δεν μπορεί», είπε, «να επιτευχθεί ατμόσφαιρα για λύση αγνοώντας τον τουρκοκυπριακό λαό, ενώ παράλληλα αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την αναζήτηση διαρκούς σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή».

Καταλήγοντας είπε ότι «θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα για μια λύση στο νησί, αλλά ποτέ δεν θα αγνοήσουμε κινήσεις που βλάπτουν αυτήν την ατμόσφαιρα».