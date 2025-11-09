Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δύσκολες ισορροπίες Προεδρικού - Μαξίμου: Η λεπτή κόκκινη γραμμή στις σχέσεις Χριστοδουλίδη - Μητσοτάκη, σε μια κρίσιμη στιγμή για Ελλάδα και Κύπρο

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΛΙΑΔΗ

Header Image

Χαμόγελα και χειραψία μπροστά στον φακό από τους Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη, σε μια προσπάθεια να διαψεύσουν δημοσιεύματα περί ψυχρότητας στις μεταξύ τους σχέσεις (Νέα Υόρκη, 23/9/2025).

Η απουσία Χριστοδουλίδη από το μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, όπου παρευρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκάλεσε εντυπώσεις και σχόλια για ψυχρότητα μεταξύ των δύο ηγετών

  kateliadi@politis.com.cy Τα νερά της Ανατολικής Μεσογείου ξαναρχίζουν να κοχλάζουν και η περιοχή, μετά τον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό της ρόλο λόγω Ουκρανίας, είναι ήδη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα αναζητεί κομβικό ρόλο στα ενεργειακά, ρόλο που της τον τάζουν οι ΗΠΑ, που όμως για να επιτευχθεί χρειάζονται συνεννοήσεις και συνεργασίες με δύσκολα γειτονικά κράτη - και διευθέτηση ελληνοτουρκικών διαφορών και Κυπριακού (ξαναβράζουν οι μηχανές μετά την εκλογή Έρχιουρμαν). Παρά την επίσημη ρητορική περί «εξαιρετικών σχέσεων» μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου -αυτή ήταν και η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, σε σχετική ερώτηση του «Πολίτη»- στην πραγματικότητα υπάρχουν σημεία τριβής τα οποία δεν κρύβονται. Ηχηρή απουσία Την περασμένη Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, τελέστηκε το 12ο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και ιδρυτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γλαύκου Κληρίδη. Στο μνημόσυνο παρευρέθηκε και εκφώνησε τον επιμνημόσυνο λόγο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε στάση στην Κύπρο για κάποιες ώρες, καθοδόν από Κάιρο -όπου βρέθηκε την προηγούμενη ημέρα, Σάββατο 1/11/2025, για τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στην Γκίζα- προς Αθήνα. Εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, o οποίος βρισκόταν στη Γεροσκήπου για το μνημόσυνο του πατέρα του, παρέστη στο εν λόγω μνημόσυνο ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου. Και σε Κύπρο και σε Αθήνα όλοι πρόσεξαν την ηχηρή απουσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη - η πρώτη κυρία της Ελλάδας, δεν άντεξε και σχολίασε το γεγονός αρνητικά και μεγαλοφώνως. Ήρθε στην Κύπρο ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, για να παραστεί στο μνημόσυ...

