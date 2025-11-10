Επίσκεψη Δένδια στη Λευκωσία – To SAFE και η ενέργεια στην ατζέντα των επαφών

Στη Λευκωσία θα βρίσκεται σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας, για επαφές με τον Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα και συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Όπως ανακοίνωσε η ελληνική πλευρά, η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διαρκούς συντονισμού Ελλάδας και Κύπρου σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com.cy, στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να βρεθεί η συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE για την άμυνα, με το ενδεχόμενο συνέργειας και με τη Γαλλία να βρίσκεται στο τραπέζι.

Κεντρικό θέμα των συνομιλιών αναμένεται να είναι η ενεργειακή ασφάλεια, η προστασία κρίσιμων θαλάσσιων υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου -Ισραήλ - Ηνωμένων Πολιτειών στο σχήμα «3+1».

Όπως μεταδίδουν ελληνικά μέσα ενημέρωσης, η Αθήνα επιδιώκει τη διαμόρφωση ενός «σταθερού πλαισίου θεσμικής και περιφερειακής συνεργασίας».

Η αμερικανική συμμετοχή θεωρείται άξονας αυτής της συνεργασίας, βάσει του Νόμου Εταιρικής Σχέσης Ασφάλειας και Ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου του 2019, ο οποίος προβλέπει ενίσχυση των δράσεων σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, η θαλάσσια επιτήρηση και η ενεργειακή ανθεκτικότητα.

Στο ίδιο πλαίσιο, λαμβάνεται υπόψη και η πολυεθνική άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ», που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες εντός της κυπριακής ΑΟΖ με τη συμμετοχή οκτώ χωρών, καθώς και η θετική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στην υλοποίηση του έργου Great Sea Interconnector - του ηλεκτρικού υποθαλάσσιου καλωδίου που θα ενώσει Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ.

Παράλληλα, η Αθήνα εκτιμά ότι ενισχύει τον ρόλο της ως κόμβου διατλαντικής συνεργασίας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, εξέλιξη που, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αποτυπώθηκε και στην πρόσφατη Ενεργειακή Διάσκεψη της Αθήνας, με τη συμμετοχή 25 Ευρωπαίων υπουργών Ενέργειας και ανώτατων Αμερικανών αξιωματούχων.