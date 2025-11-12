Η UNFICYP παραμένει απαραίτητη όσο το ένα τρίτο της Κύπρου παραμένει υπό κατοχή είπε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος

Η παρουσία της UNFICYP θα συνεχίσει να είναι απαραίτητη όσο περισσότερο από το ένα τρίτο του εδάφους της παραμένει υπό ξένη κατοχή, είπε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, πρέσβης Μαρία Μιχαήλ, μιλώντας στην 4η Επιτροπή της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών την Τετάρτη.

Η πρέσβης υπογράμμισε ότι «η ειρηνευτική δραστηριότητα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία των Ηνωμένων Εθνών, ένα λαμπρό παράδειγμα πολυμερούς συνεργασίας στην πράξη και έναν αναντικατάστατο μηχανισμό για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

Συγχαίροντας το Προεδρείο της Επιτροπής και ευθυγραμμιζόμενη με τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ότι η Κύπρος «είναι ταυτόχρονα χώρα υποδοχής μιας ειρηνευτικής αποστολής και χώρα που συνεισφέρει» στην ειρηνευτική δραστηριότητα του ΟΗΕ.

Η κ. Μιχαήλ υπενθύμισε ότι από το 1948 «οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ αναπτύχθηκαν, προσαρμόστηκαν και εξελίχθηκαν ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διαφορετικών συγκρούσεων, πολυδιάστατων κρίσεων και σύνθετων προκλήσεων», σημειώνοντας ότι η αποτελεσματικότητά τους «είναι σήμερα πιο κρίσιμη από ποτέ».

Αναφερόμενη στο «Pact for the Future» και την πρωτοβουλία «UN80», τόνισε ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες πρέπει «να διασφαλίσουν τη συνοχή και τη συνέπεια μεταξύ των διαδικασιών αυτών» και, κυρίως, «να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευσή μας στις αρχές που κατοχυρώνονται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Υπογράμμισε ότι οι εντολές του Συμβουλίου Ασφαλείας «πρέπει να γίνονται σεβαστές και να εφαρμόζονται πλήρως», προσθέτοντας ότι «είναι επιτακτικό το Συμβούλιο Ασφαλείας να παραμείνει στο επίκεντρο της αρχιτεκτονικής ειρήνης και ασφάλειας».

Οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις, είπε, πρέπει να παραμείνουν «εμπεδωμένες στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα», ενώ θα συνεχίζουν να στηρίζονται στις «βασικές αρχές της ειρηνευτικής δραστηριότητας: τη συναίνεση της χώρας υποδοχής, την αμεροληψία της αποστολής και τη μη χρήση βίας, εκτός από περιπτώσεις αυτοάμυνας ή υπεράσπισης της εντολής».

Αναφερόμενη στην εμπειρία της Κύπρου, σημείωσε ότι η χώρα «αντιλαμβάνεται πλήρως την αναγκαιότητα διατήρησης μιας δύναμης του ΟΗΕ που αποτρέπει την επανάληψη συγκρούσεων». Διαβεβαίωσε ότι «η παρουσία της UNFICYP θα συνεχίσει να είναι απαραίτητη όσο περισσότερο από το ένα τρίτο του εδάφους της παραμένει υπό ξένη κατοχή» και όσο «οι παραβιάσεις της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας συνεχίζονται κατά παράβαση των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Περιέγραψε την εντολή της UNFICYP ως μια αποστολή που «στοχεύει να στηρίξει τον Καταστατικό Χάρτη, να εφαρμόσει τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και να λειτουργήσει ως ανάχωμα απέναντι στην εδραίωση των αποτελεσμάτων της επιθετικότητας». Η Δύναμη, πρόσθεσε, «εξακολουθεί να εγγυάται την εύθραυστη ηρεμία, αποτρέποντας καθημερινά δεκάδες περιστατικά που θα μπορούσαν να κλιμακωθούν σε απειλή για τη σταθερότητα ή ακόμη και σε κρίση», αναφερόμενη «στις πρόσφατες παραβιάσεις στην Πύλα και σε εκείνες που διαπράχθηκαν στην Αμμόχωστο», οι οποίες ήδη εξετάστηκαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Η κ. Μιχαήλ κάλεσε για «ανεμπόδιστη πρόσβαση και ελευθερία κινήσεων» των ειρηνευτών ώστε να διασφαλίζεται η ακριβής ενημέρωση και η αποτελεσματική εφαρμογή των εντολών. Τόνισε επίσης τη μακροχρόνια οικονομική συμβολή της Κύπρου, «η οποία καλύπτει σχεδόν το 35% του προϋπολογισμού της Δύναμης μέσω εθελοντικής συνεισφοράς», και υπογράμμισε τη σημασία της λογοδοσίας. «Οι επιθέσεις κατά ειρηνευτών συνιστούν σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τα μέρη των συγκρούσεων υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ασφάλειά τους», ανέφερε.

Χαιρέτισε την επικείμενη επίσκεψη της Ειδικής Επιτροπής για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις (C34) στην Κύπρο και εξέφρασε «ευγνωμοσύνη προς τα Κράτη Μέλη που έχουν συνεισφέρει στρατιωτικό και αστυνομικό προσωπικό», καθώς και «φόρο τιμής στα 187 στρατιωτικά και πολιτικά στελέχη που έχασαν τη ζωή τους στην Κύπρο εν ώρα καθήκοντος».

Κλείνοντας, η κ. Μιχαήλ επανέλαβε την πλήρη υποστήριξη της Κύπρου στην Ατζέντα για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια, αναδεικνύοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 2025 «για την Ενσωμάτωση της Διάστασης του Φύλου στην Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας», υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας.

«Η ειρήνη είναι συλλογική προσπάθεια», κατέληξε, «και οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις είναι αναντικατάστατο εργαλείο για την ειρήνη και τη σταθερότητα, που απαιτεί κοινό όραμα, ισχυρή πολιτική βούληση και συνεχή στήριξη».

