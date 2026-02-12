Μητσοτάκης - Ερντογάν συμφώνησαν να συνεχίσουν σε «ήρεμα νερά»

Μετά από 21 μήνες από τον Μάιο του 2024 πραγματοποιήθηκε χθες, μια ακόμη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Από τότε δεν πέρασε πολύς χρόνος αλλά έλαβαν χώρα δραματικές διεθνείς εξελίξεις οι οποίες αλλάζουν άρδην τα πάντα στην παγκόσμια πολιτική και γεωστρατηγική σκηνή. Ωστόσο οι παλινωδίες που αντιμετωπίζει σχεδόν κάθε γωνιά του πλανήτη δεν στάθηκαν εμπόδιο στο να συνεχίσει να υφίσταται η θεωρία των «ήρεμων νερών», ένα δόγμα το οποίο εμπεδώθηκε μετά από μια άλλη συνάντηση που είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη, μετά από κυματισμούς, αλλά όχι μεγάλες αναταράξεις, μεταξύ τους. Στόχος των πλευρών, σύμφωνα με τα όσα λένε τουλάχιστον οι Τούρκοι αξιωματούχοι, είναι τα πράγματα να παραμείνουν έτσι.

Μέσα στις δύσκολες συγκυρίες των ελληνοτουρκικών σχέσεων η χθεσινή συνάντηση των Μητσοτάκη και Ερντογάν αλλά και οι επαφές που είχαν μέλη της ελληνικής κυβέρνησης με αντίστοιχους υπουργούς της τουρκικής κυβέρνησης σκιαγράφησαν τα επόμενα βήματα εντός των οποίων εδραιώνεται η θεωρία για τα «ήρεμα νερά». Οι επαφές και οι συναντήσεις κινήθηκαν στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας, το οποίο συνήλθε για πρώτη φορά μετά από δύο περίπου χρόνια.

Η χθεσινή συνάντηση τετ-α-τετ των δύο ηγετών Ελλάδας και Τουρκίας διήρκεσε, όπως μεταδόθηκε μιάμιση ώρα και πριν από τις δηλώσεις προηγήθηκε ανταλλαγή έξι συμφωνιών μεταξύ των δύο χωρών. Στις κοινές τους δηλώσεις Ερντογάν και Μητσοτάκης αποτιμήσαν ως ιδιαίτερα θετική τη συνάντησή τους και κυρίως το γεγονός ότι τα μνημόνια που έχουν υπογράψει αναδεικνύουν τη συνεχή βελτίωση στις σχέσεις των δύο χωρών. Οι δύο ηγέτες στάθηκαν και στην προσπάθεια που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια για τον δομημένο τους διάλογο, τη θετική ατζέντα αλλά και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών.

«Μπορούμε να προχωρήσουμε»

Με βάση τις δηλώσεις των δύο ηγετών είναι σαφές ότι υπάρχουν μεγάλα και ακανθώδη θέματα αλλά μπορούν οι δύο πλευρές μαζί με τη διατήρηση των θέσεών τους να συνεχίσουν με έμφαση την προσπάθεια ενεργοποίησης της διπλωματίας ως τη βάση για υποβοήθηση των σχέσεων των δύο χωρών. Οι δηλώσεις τους αναδεικνύουν εκ νέου τις βασικές διαφορές αλλά φαίνεται να συμφωνούν ότι αυτές οι διαφορές μπορούν να επιλυθούν στη βάση του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας. Στις δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος εστίασε στο θέμα της Γάζας και την κατάσταση στη Συρία εκφράζοντας την αναγκαιότητα κατανόησης της ευρύτερης κατάστασης των πλευρών. Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία, αναφέρθηκε και στο θέμα της μετανάστευσης σημειώνοντας ότι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των δύο χωρών, οι ροές μειώθηκαν κατά 60% ενώ υπόμνησε την ανάγκη να υπάρξει μια νέα προσπάθεια στο Κυπριακό στη βάση των διεθνών αποφάσεων για την επίλυση του προβλήματος. Στη δήλωση ωστόσο του Τούρκου Προέδρου δεν έγινε καμία αναφορά στο Κυπριακό.

Ο Τούρκος Πρόεδρος χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολύτιμο φίλο και τόνισε ότι και οι δύο συμφωνούν πως τα προβλήματα δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «είναι καιρός να αρθεί κάθε απειλή μεταξύ μας». Παράλληλα ο Έλληνας Πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών αποτελεί τη μόνη διαφορά που θα μπορούσε να οδηγηθεί στο δικαστήριο, με βάση το δίκαιο της θάλασσας».