«Περαστικά στην Πάφο, περαστικά στην Κύπρο» - Του μήνυμα ενότητα του Τουφάν Έρχιουρμαν μετά τον σεισμό

Η ανάρτηση του Τουφάν Έρχιουρμάν προκάλεσε θετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες και από τις δύο κοινότητες να χαιρετίζουν το μήνυμα αλληλεγγύης και ενότητας.

Με μήνυμα στα τουρκικά, ελληνικά και αγγλικά, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμάν εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς όλους τους κατοίκους της Κύπρου μετά τον σεισμό που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, με επίκεντρο μεταξύ Πάφου και Λεμεσού.

Ο κ. Έρχιουρμάν έγραψε ότι ελπίζει κανείς να μην έχει υποστεί ζημιές ή τραυματισμούς και τόνισε την ανάγκη να προετοιμαστούν όλοι «χωρίς διακρίσεις, βορράς και νότος» απέναντι σε φυσικές καταστροφές.

«Adada hiç kimsenin zarar görmemiş olmasını diler, depreme ve afetlere karşı kuzey güney demeden birlikte hazırlanmamız gerektiğini hepimize hatırlatmış olmasını umarım.

Geçmiş olsun Baf, geçmiş olsun Kıbrıs…
Εύχομαι κανείς να μην έπαθε ζημιά και να καταλάβουμε πως πρέπει όλοι μαζί να προετοιμαστούμε χωρίς διακρίσεις, βορράς και νότος, για σεισμούς και άλλες καταστροφές.
Περαστικά στην Πάφο, περαστικά στην Κύπρο.»

Στο μήνυμά του στα αγγλικά, πρόσθεσε:

«I hope there has been no injury or physical damage on the island, and wish for this to serve as a reminder to us all that we must stand together — without distinction between north and south — in the face of earthquakes and other natural disasters. My thoughts are with Paphos and with all of Cyprus.

