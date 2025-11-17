Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Κέρδη €0,9 εκατ. για τη Woolworth (Cyprus) Properties το εξάμηνο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

H ζημιά του 2024 προέκυψε κυρίως από τη μείωση της τελικής αξίας διάθεσης του έργου Aura κατά €10 εκατ. και κέρδος από απομείωση τραπεζικού δανεισμού €7,5 εκατ.

Κέρδη ανακοίνωσε για το εξάμηνο του 2025 το συγκρότημα Woolworth (Cyprus) Properties Plc εναντι ζημιών πέρσι.

Με βάση τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025 που ανακοινώθηκαν σήμερα, το συγκρότημα Woolworth (Cyprus) Properties Plc κατέγραψε καθαρό κέρδος €944 χιλ. σε σχέση με ζημιά €3,2 εκατ. το 2024. Η ζημιά του 2024 προέκυψε κυρίως από τη μείωση της τελικής αξίας διάθεσης του έργου Aura κατά €10 εκατ. και κέρδος από απομείωση τραπεζικού δανεισμού €7,5 εκατ.

Τα εισοδήματα διαμορφώθηκαν σε €647 χιλ. σε σχέση με €662 χιλ. για το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024.

Τα κέρδη από εργασίες ανήλθαν σε €555 χιλ. σε σχέση με €115 χιλ. το 2024.

Ζημιές €4,9 εκατ.το 2024

Όσον αφορά το 2024, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στις 4 Νοεμβρίου, το Συγκρότημα Woolworth (Cyprus) Properties Plc παρουσίασε για το 2024 καθαρή ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €4.870.389 σε σχέση με κέρδος €255.416 το 2023.

Tags

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΧΑΚΧρηματιστήριοΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα