Κέρδη €0,9 εκατ. για τη Woolworth (Cyprus) Properties το εξάμηνο

Κέρδη ανακοίνωσε για το εξάμηνο του 2025 το συγκρότημα Woolworth (Cyprus) Properties Plc εναντι ζημιών πέρσι.

Με βάση τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025 που ανακοινώθηκαν σήμερα, το συγκρότημα Woolworth (Cyprus) Properties Plc κατέγραψε καθαρό κέρδος €944 χιλ. σε σχέση με ζημιά €3,2 εκατ. το 2024. Η ζημιά του 2024 προέκυψε κυρίως από τη μείωση της τελικής αξίας διάθεσης του έργου Aura κατά €10 εκατ. και κέρδος από απομείωση τραπεζικού δανεισμού €7,5 εκατ.

Τα εισοδήματα διαμορφώθηκαν σε €647 χιλ. σε σχέση με €662 χιλ. για το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024.

Τα κέρδη από εργασίες ανήλθαν σε €555 χιλ. σε σχέση με €115 χιλ. το 2024.

Ζημιές €4,9 εκατ.το 2024

Όσον αφορά το 2024, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στις 4 Νοεμβρίου, το Συγκρότημα Woolworth (Cyprus) Properties Plc παρουσίασε για το 2024 καθαρή ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €4.870.389 σε σχέση με κέρδος €255.416 το 2023.