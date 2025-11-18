Ευχαριστεί την Κύπρο για το ρόλο της στην προώθηση περιφερειακής ασφάλειας ο Ρούμπιο

Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε «εποικοδομητική» τη συνάντηση του με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο στην Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας τις κοινές προτεραιότητες των δύο χωρών ενόψει της ανάληψης από την Κύπρο της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕE το 2026 και ευχαριστώντας την Κύπρο για τη στήριξή της στην προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο κ. Ρούμπιο ανέφερε ότι συναντήθηκε με τον «Υπουργό Εξωτερικών Κόμπο για να συζητήσουμε τις κοινές μας προτεραιότητες καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία προετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026».

Πρόσθεσε ακόμη ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε και «στον ρόλο της Κύπρου στην υποστήριξη της περιφερειακής ασφάλειας και στις ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της ενεργειακής και αμυντικής μας συνεργασίας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «ο Yπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κόμπο και συζήτησαν την ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας κατά τη διάρκεια της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2026».

Ο Αμερικανός Yπουργός Εξωτερικών «ευχαρίστησε την Κύπρο για τη στήριξή της στην προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και για τη συνδρομή της στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα», ενώ στη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης «δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας».

