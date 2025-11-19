Ερντογάν: «Η ασφάλεια του ψευδοκράτους άμεσα συνδεδεμένη με αυτήν της Τουρκίας»

«Η ασφάλεια της Συρίας, της Παλαιστίνης, του Σουδάν, του Αζερμπαϊτζάν και της τδβκ είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ασφάλεια της Τουρκίας», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία του ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του.

Τόνισε ότι η Άγκυρα θεωρεί αυτά τα ζητήματα «κοινό πεδίο ευθύνης» και πρόσθεσε πως «η Τουρκία δεν μπορεί να απομονωθεί από τον περίγυρό της».

Ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε πάλι στη θέση του περί «συνόρων της καρδιάς», υποστηρίζοντας ότι«η Τουρκία σέβεται τα εδάφη όλων των χωρών», αλλά παράλληλα «δεν έχει την πολυτέλεια να αποκόψει τους δεσμούς της με τη δική της ιστορική και ανθρωπιστική ευθύνη».

Ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι τα παραδοσιακά τραγούδια –από την Υεμένη και το Αλγέρι έως τη Θεσσαλονίκη, τη Μοσούλη και το Κιρκούκ– «αποτυπώνουν τη γεωγραφία της μνήμης του τουρκικού έθνους».

«Μπορείτε να χαράξετε σύνορα στον χάρτη, όχι όμως στη συνείδηση αυτού του λαού», είπε.

Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία «φέρει ακόμη ζωντανή την ιστορική μνήμη των Σελτζούκων και των Οθωμανών» και ότι «δεν μπορεί να ξυπνήσει αποκομμένη από την κληρονομιά της».

Υποστήριξε ότι η Τουρκία «σέβεται πλήρως την ανεξαρτησία όλων των χωρών» και «δεν έχει βλέψεις στα εδάφη κανενός», αλλά «δεν μπορεί να αδιαφορήσει για τη δική της ανθρωπιστική ευθύνη».

Ο Τούρκος Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η τουρκική παρουσία σε διάφορες περιοχές του κόσμου «δεν έχει χαρακτήρα αρπαγής ή εκμετάλλευσης», αλλά «συνεργασίας και αλληλεγγύης».

