Η πρώτη κριτική από την Ντογούς Ντεριά: Η Τ/κ πολιτικός από την αρχή δεν χαρίζεται στον Τουφάν Έρχιουρμαν

Κριτική από σημαίνοντα στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος δέχεται για πρώτη φορά ο Τουφάν Έρχιουρμαν αναφορικά με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί όταν αναφέρεται στο Κυπριακό. Η κριτική προέρχεται κυρίως από τη «βουλευτή» και πρόεδρο της γυναικείας οργάνωσης του κόμματος, Ντογούς Ντεριά, αλλά και από άλλα στελέχη τα οποία θα ήθελαν εξαρχής μια πιο καθαρή και πειστική προσέγγιση σε αυτά τα ζητήματα από πλευράς του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη. Η Ντογούς Ντεριά, μια Τουρκοκύπρια πολιτικός η οποία δεν χαρίζεται σε κανέναν, ήταν σαφής μιλώντας σε διαδικτυακή εκπομπή της ιστοσελίδας «Κίπρις ποστασί». Όπως υποστήριξε, «θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια πιο ειρηνική γλώσσα. Αν η κοινωνία ήθελε μια τέτοια προσέγγιση θα είχε εκλέξει τον Ερσίν Τατάρ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι εφημερίδες Αβρούπα και Γκιουνές σημειώνουν ότι οι δηλώσεις Ντεριά είναι και η πρώτη κριτική από το ΡΤΚ προς τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Η κ. Ντεριά σχολίαζε την δήλωση του νέου Τ/Κ ηγέτη: «Αυτή η δήλωση είναι άκυρη για μένα», είπε αναφερόμενη στην αντίδραση Έρχιουρμαν στην αναφορά του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι:«μια λύση είναι δυνατή μόνο με την άρση των εγγυήσεων και την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων». Η ίδια πρόσθεσε ότι η κοινωνία δεν προτιμά έναν ηγέτη που εμπλέκεται σε λεκτικές αντιπαραθέσεις με τον Ε/Κ ηγέτη και κάνει δηλώσεις σε υψηλούς τόνους. «Ως "πρόεδρος", μπορεί να χρησιμοποιήσει μια πιο ειρηνική γλώσσα. Πρέπει να ακολουθήσει μια συμπεριληπτική πολιτική σχετικά με την κοινότητα με την οποία θα κάνουμε ειρήνη», όπως υποστήριξε.

Στην κ. Ντεριά απάντησε, μέσω των ΜΚΔ, ο Μουράτ Σενκιούλ, «δήμαρχος» Κερύνειας και προβεβλημένο ηγετικό μέλος του ΡΤΚ, γράφοντας ότι «λιγότερο από έναν μήνα μετά τις εκλογές, κάποιοι κάνουν σχόλια και δηλώσεις, ξεχνώντας ότι ο "πρόεδρος" εξελέγη με το 63% των ψήφων και αυτό το 63% περιλαμβάνει πολλά άτομα με διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι μάλιστα προσφέρουν συμβουλές για το πώς πρέπει να μιλάει ο "πρόεδρος" Τουφάν. Ξεκινήσατε νωρίς, φίλοι, δώστε λίγο χρόνο...».

Μια τολμηρή φωνή

Θυμίζουμε ότι η Ντογούς Ντεριά ήταν η πρώτη Τουρκοκύπρια πολιτικός η οποία κατηγόρησε, σε ομιλία της το 2018 στη λεγόμενη βουλή, τον τουρκικό στρατό για βιασμούς Ελληνοκυπρίων γυναικών κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής, προκαλώντας τότε πραγματικό σάλο στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, ενώ δέχθηκε απειλές από εθνικιστές και ακραία στοιχεία. «Οι Ελληνοκύπριοι έζησαν τον πόνο των αγνοουμένων, των νεκρών και της προσφυγιάς. Ήταν θύματα βιασμών. Η Εκκλησία επέτρεψε το 1974 τις εκτρώσεις, ακριβώς λόγω των βιασμών από τον τουρκικό στρατό», είπε χαρακτηριστικά τότε σε ομιλία της η Ντογούς Ντεριά, σημειώνοντας ότι «την ώρα που φωνάζουμε για το δίκαιο και τον πόνο μας, να μην ξεχνούμε το δίκαιο και τον πόνο άλλων ανθρώπων».

Να θυμίσουμε ακόμη ότι πιο νωρίς, όταν το 2013 βρέθηκε στη λεγόμενη βουλή, η Τουρκοκυπρια πολιτικός είχε προκαλέσει και πάλι την οργή των ακραίων Τουρκοκυπρίων επειδή είχε αναγνώσει όρκο για την επανένωση της Κύπρου.