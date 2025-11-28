Λήξαν, ή μήπως όχι, το θέμα με τον Σάββα Αγγελίδη;

Ενω όλοι ανέμεναν την τοποθέτηση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, σε σχέση με την πρόθεση παραίτησης που εξέφρασε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να λήξει το θέμα που δημιουργήθηκε, φαίνεται ότι αυτό διατηρείται ανοιχτό. Μάλιστα από τις τοποθετήσεις και τον σχολιασμό του κυβερνητικού εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, διακρίνεται μια ενόχληση για τα όσα έγιναν και λέχθηκαν από την περασμένη Κυριακή. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η ενόχληση στο Προεδρικό είναι ακόμη πιο έντονη από όσο προκύπτει από τις προσεγμένες αναφορές του Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη. Ωστόσο, αυτή η δυσαρέσκεια δεν εκφράζεται ξεκάθαρα από το Προεδρικό ώστε να μην θεωρηθεί ή να κατηγορηθεί για παρεμβάσεις σε έναν ανεξάρτητο θεσμό. Κάτι που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προκαλεί έντονο προβληματισμό είναι από πού και γιατί έγινε η διαρροή της πληροφορίας περί παραίτησης (ή πρόθεση παραίτησης) του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

Χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση και κληθείς να τοποθετηθεί στις αναφορές ότι ο Πρόεδρος θεωρεί αναντικατάστατο τον Σάββα Αγγελίδη, ανέφερε: «Ξέρετε τι λένε για τους αναντικατάστατους και επειδή γράφονται πολλά για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είτε τοποθετείται είτε δεν τοποθετείται... Έχει τοποθετηθεί πολύ ξεκάθαρα».

Με αυτή την τοποθέτηση, ουσιαστικά η απάντηση από τον Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη παραπέμπει στη φράση «ουδείς αναντικατάστατος». Μια φράση η οποία μπορεί να μην λέχθηκε επισήμως αλλά μπορεί να εκληφθεί ως έμμεση απάντηση. Αυτό, βεβαίως, σε καμιά περίπτωση δεν διαφοροποιεί τα όσα προηγήθηκαν την προηγούμενη βδομάδα και τις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας για να μην παραιτηθεί ο Σάββας Αγγελίδης.

Αναφερόμενος στις συναντήσεις που πραγματοποιεί ο Πρόεδρος με τους ανεξάρτητους θεσμούς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι ο Πρόεδρος πραγματοποιεί συχνά τέτοιες συναντήσεις, σημειώνοντας ότι «αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία και αυτό είναι που είναι η ουσία και αυτή θα πρέπει να είναι η ουσία του δημόσιου διαλόγου είναι πως η Νομοθετική, η Εκτελεστική Εξουσία, οι ανεξάρτητοι θεσμοί, μπορούν να συνεργάζονται με έναν τρόπο παραγωγικό και αποδοτικό, πέραν των προσώπων, ως θεσμοί, για να μπορέσει να διαφυλαχθεί το καλώς νοούμενο συμφέρον του κυπριακού λαού». Σε σχέση με τη γραπτή δήλωση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και τα όσα ανέφερε για το εάν υπέβαλε ή όχι την παραίτησή του, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε: «Δεν έχω να πω κάτι εγώ για την τοποθέτηση μιας ανεξάρτητης Αρχής και ενός ανεξάρτητου αξιωματούχου. Όπως έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, με σεβασμό στην ανεξαρτησία των θεσμών είναι που λειτουργούμε και έτσι θα συνεχίσουμε, ως προς την ανεξαρτησία αλλά και προς τους ίδιους τους θεσμούς».

Σε ό,τι αφορά τις αμφιλεγόμενες τοποθετήσεις κατά πόσο ηγέρθη ή όχι θέμα για τη διαφθορά στη συνάντηση μεταξύ Προέδρου και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Στη δημόσια συζήτηση η γενίκευση υποψιών χωρίς στοιχεία μάλλον πλήττει τους θεσμούς και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την Αστυνομία και τα Σώματα Ασφαλείας. Εκεί που υπάρχουν ενδείξεις, εκεί όπου υπάρχουν υπόνοιες, θα πρέπει αυτές στα αρμόδια Σώματα να καταγγέλλονται και να διερευνώνται αυτές οι καταγγελίες».

Έστειλε παράλληλα το μήνυμα ότι ως κυβέρνηση «θα επιδειχθεί και επιδεικνύεται μηδενική ανοχή σε όλα τα θέματα διαφθοράς».