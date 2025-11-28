Ταϊλάνδη: Ο απολογισμός των νεκρών από τις πλημμύρες αυξήθηκε σε 145

Ο απολογισμός των νεκρών από τις πλημμύρες στη νότια Ταϊλάνδη αυξήθηκε σήμερα σε 145, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σιριπόνγκ Ανγκκασακουλκιάτ.

Ομάδες διάσωσης στην Ταϊλάνδη ετοιμάζονται σήμερα να παραδώσουν βοήθεια με drones, ενώ ελικόπτερα έκαναν ρίψεις προμηθειών σε πλημμυροπαθείς που έχουν αποκλειστεί πάνω στις στέγες των σπιτιών τους καθώς τα νερά υποχωρούσαν, δημιουργώντας ελπίδα για περισσότερες χερσαίες απομακρύνσεις, αποκαλύπτοντας όμως και το μέγεθος της καταστροφής.

Δεκάδες χιλιάδες πλημμυροπαθείς να συγκεντρώνονται σε κέντρα φιλοξενίας έκτακτης ανάγκης, μερικοί αφού αποκόπηκαν για μέρες από νερά ύψους έως και 2 μέτρων.

«Είναι ένας αγώνας δρόμου ενάντια στον χρόνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ταϊλάνδης.

Η Ταϊλάνδη έχει ενισχύσει τις προσπάθειες ανακούφισης των πληγέντων, αφού ο στρατός επιστράτευσε τουλάχιστον 20 ελικόπτερα, αεροπλάνα και συνοδείες οχηματοπομπές για να παραδώσουν τρόφιμα, φάρμακα και μικρές βάρκες χθες Τετάρτη, ενώ εξέδωσε δημόσια έκκληση για βάρκες και τζετ σκι.

Σώμα μηχανικού στρατού με εξειδικευμένα οχήματα και 2.000 μέλη της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας έφτασαν σήμερα στο Χατ Γιάι, την πόλη που έχει πληγεί περισσότερο, όπου ελικόπτερα μετέφεραν τρόφιμα σε νοσοκομεία και οι πλημμυροπαθείς παρέμειναν εγκλωβισμένοι στις στέγες.

Οι πλημμύρες επηρέασαν σχεδόν 3 εκατομμύρια ανθρώπους σε εννέα επαρχίες της νότιας Ταϊλάνδης, ανέφεραν οι αρχές. Στο Χατ Γιάι, την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Ταϊλάνδης, χιλιάδες έχουν αποκλειστεί από το ρεκόρ βροχοπτώσεων, οι οποίες έφτασαν τα 335 χιλιοστά (13 ίντσες) την Παρασκευή, στο υψηλότερο επίπεδο σε μια μέρα εδώ και 300 χρόνια.

