Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Αναταράξεις σχεδόν σε όλα τα υπουργεία: Ποιοι Γενικοί Διευθυντές μετακινούνται και ποιοι παραμένουν - Πού τοποθετήθηκαν οι νεοδιορισθέντες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι 4 νεοδιορισθέντες είναι ο Γεώργιος Παπαγεωργίου, που αναλαμβάνει το Υφυπουργείο Πολιτισμού, ο Κυριάκος Ιορδάνου στο Υπουργείο Ενέργειας, η Πηνελόπη Παπαβασιλείου στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και ο Χαράλαμπος Ρούσος στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης.

Αλλαγές που αγγίζουν σχεδόν ολόκληρη τη διοικητική πυραμίδα φέρνει η χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για μετακινήσεις και νέες τοποθετήσεις Γενικών Διευθυντών. 

Σύμφωνα με την απόφαση, νέοι Γενικοί Διευθυντές τοποθετούνται στα ακόλουθα Υπουργεία και Υφυπουργεία:

  • Υπουργείο Άμυνας: Εμμανουέλα Λαμπριανίδη

  • Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης: Γιώργος Παντελή

  • Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Στέλιος Χειμώνας

  • Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας: Κυριάκος Ιορδάνου

  • Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας: Μάριος Παναγίδης

  • Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας: Γιάννης Νικολαΐδης

  • Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας: Χαράλαμπος Ρούσσος

  • Υφυπουργείο Ναυτιλίας: Λάκης Μεσημέρης (αναπληρωτής)

  • Υφυπουργείο Πολιτισμού: Γιώργος Παπαγεωργίου

  • Υφυπουργείο Τουρισμού: Νεόφυτος Παπαδόπουλος

  • Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης (Υπ. Οικονομικών): Πηνελόπη Παπαβασιλείου

  • Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Παράλληλα, παραμένουν στις θέσεις τους ως Γενικοί Διευθυντές οι:

  • Υπουργείο Οικονομικών: Ανδρέας Ζαχαριάδης

  • Υπουργείο Εσωτερικών: Ελίκκος Ηλία

  • Υπουργείο Μεταφορών: Μαρίνα Ιωάννου-Χασάπη

  • Υπουργείο Γεωργίας: Ανδρέας Γρηγορίου

Σημειώνεται ότι οι τέσσερις νεοδιορισθέντες είναι ο Γεώργιος Παπαγεωργίου, που αναλαμβάνει το Υφυπουργείο Πολιτισμού, ο Κυριάκος Ιορδάνου στο Υπουργείο Ενέργειας, η Πηνελόπη Παπαβασιλείου στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και ο Χαράλαμπος Ρούσος στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης.

Εκτός της λίστας τοποθετήσεων έμεινε η Άννα Αριστοτέλους καθώς εκκρεμεί η δικαστική διαδικασία της υπόθεσης με τα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών, που βρέθηκαν στην οικία αρχιδεσμοφύλακα τον Απρίλη. Η υπόθεση, για την οποία, η κα Αριστοτέλους κατηγορείται και εξετάζεται η εμπλοκή της, οδηγείται στο Κακουργιοδικείο στις 15 Δεκεμβρίου 2025.

 

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΔΙΟΡΙΣΜΟΙΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα