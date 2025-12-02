Αναταράξεις σχεδόν σε όλα τα υπουργεία: Ποιοι Γενικοί Διευθυντές μετακινούνται και ποιοι παραμένουν - Πού τοποθετήθηκαν οι νεοδιορισθέντες

Αλλαγές που αγγίζουν σχεδόν ολόκληρη τη διοικητική πυραμίδα φέρνει η χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για μετακινήσεις και νέες τοποθετήσεις Γενικών Διευθυντών.

Σύμφωνα με την απόφαση, νέοι Γενικοί Διευθυντές τοποθετούνται στα ακόλουθα Υπουργεία και Υφυπουργεία:

Υπουργείο Άμυνας: Εμμανουέλα Λαμπριανίδη

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης: Γιώργος Παντελή

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Στέλιος Χειμώνας

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας: Κυριάκος Ιορδάνου

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας: Μάριος Παναγίδης

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας: Γιάννης Νικολαΐδης

Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας: Χαράλαμπος Ρούσσος

Υφυπουργείο Ναυτιλίας: Λάκης Μεσημέρης (αναπληρωτής)

Υφυπουργείο Πολιτισμού: Γιώργος Παπαγεωργίου

Υφυπουργείο Τουρισμού: Νεόφυτος Παπαδόπουλος

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης (Υπ. Οικονομικών): Πηνελόπη Παπαβασιλείου

Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Παράλληλα, παραμένουν στις θέσεις τους ως Γενικοί Διευθυντές οι:

Υπουργείο Οικονομικών: Ανδρέας Ζαχαριάδης

Υπουργείο Εσωτερικών: Ελίκκος Ηλία

Υπουργείο Μεταφορών: Μαρίνα Ιωάννου-Χασάπη

Υπουργείο Γεωργίας: Ανδρέας Γρηγορίου

Σημειώνεται ότι οι τέσσερις νεοδιορισθέντες είναι ο Γεώργιος Παπαγεωργίου, που αναλαμβάνει το Υφυπουργείο Πολιτισμού, ο Κυριάκος Ιορδάνου στο Υπουργείο Ενέργειας, η Πηνελόπη Παπαβασιλείου στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και ο Χαράλαμπος Ρούσος στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης.

Εκτός της λίστας τοποθετήσεων έμεινε η Άννα Αριστοτέλους καθώς εκκρεμεί η δικαστική διαδικασία της υπόθεσης με τα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών, που βρέθηκαν στην οικία αρχιδεσμοφύλακα τον Απρίλη. Η υπόθεση, για την οποία, η κα Αριστοτέλους κατηγορείται και εξετάζεται η εμπλοκή της, οδηγείται στο Κακουργιοδικείο στις 15 Δεκεμβρίου 2025.