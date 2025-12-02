Αναταράξεις σχεδόν σε όλα τα υπουργεία: Ποιοι Γενικοί Διευθυντές μετακινούνται και ποιοι παραμένουν - Πού τοποθετήθηκαν οι νεοδιορισθέντες

Αλλαγές που αγγίζουν σχεδόν ολόκληρη τη διοικητική πυραμίδα φέρνει η χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για μετακινήσεις και νέες τοποθετήσεις Γενικών Διευθυντών.
Σύμφωνα με την απόφαση, νέοι Γενικοί Διευθυντές τοποθετούνται στα ακόλουθα Υπουργεία και Υφυπουργεία:
Υπουργείο Άμυνας: Εμμανουέλα Λαμπριανίδη
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης: Γιώργος Παντελή
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Στέλιος Χειμώνας
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας: Κυριάκος Ιορδάνου
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας: Μάριος Παναγίδης
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας: Γιάννης Νικολαΐδης
Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας: Χαράλαμπος Ρούσσος
Υφυπουργείο Ναυτιλίας: Λάκης Μεσημέρης (αναπληρωτής)
Υφυπουργείο Πολιτισμού: Γιώργος Παπαγεωργίου
Υφυπουργείο Τουρισμού: Νεόφυτος Παπαδόπουλος
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης (Υπ. Οικονομικών): Πηνελόπη Παπαβασιλείου
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Παράλληλα, παραμένουν στις θέσεις τους ως Γενικοί Διευθυντές οι:
Υπουργείο Οικονομικών: Ανδρέας Ζαχαριάδης
Υπουργείο Εσωτερικών: Ελίκκος Ηλία
Υπουργείο Μεταφορών: Μαρίνα Ιωάννου-Χασάπη
Υπουργείο Γεωργίας: Ανδρέας Γρηγορίου
Σημειώνεται ότι οι τέσσερις νεοδιορισθέντες είναι ο Γεώργιος Παπαγεωργίου, που αναλαμβάνει το Υφυπουργείο Πολιτισμού, ο Κυριάκος Ιορδάνου στο Υπουργείο Ενέργειας, η Πηνελόπη Παπαβασιλείου στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και ο Χαράλαμπος Ρούσος στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης.
Εκτός της λίστας τοποθετήσεων έμεινε η Άννα Αριστοτέλους καθώς εκκρεμεί η δικαστική διαδικασία της υπόθεσης με τα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών, που βρέθηκαν στην οικία αρχιδεσμοφύλακα τον Απρίλη. Η υπόθεση, για την οποία, η κα Αριστοτέλους κατηγορείται και εξετάζεται η εμπλοκή της, οδηγείται στο Κακουργιοδικείο στις 15 Δεκεμβρίου 2025.