Σήμερα η συνάντηση Αννίτας και Μέτσολα - Το πρόγραμμα της Προέδρου της Ευρωβουλής

Κατ’ ιδίαν συνάντηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα πραγματοποιεί το πρωί η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου. Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων υπηρεσιακών παραγόντων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που φιλοξενεί η Κυπριακή Δημοκρατία ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου.

Μέτσολα και Δημητρίου θα έχουν επίσης κοινή συνάντηση με τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Πολιτικών Ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με τους Αρχηγούς ή/και Εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων, κατά την οποία θα διεξαχθεί συζήτηση, με θέμα «Προασπίζοντας τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ στην Ευρώπη και στον κόσμο».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Βουλής, το θέμα συζήτησης που έχει επιλεγεί ενέχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, προκλήσεων για την παγκόσμια ασφάλεια και συστηματικής αμφισβήτησης των θεμελιωδών αξιών του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Στις 10:35 η κ. Μέτσολα θα λάβει μέρος μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, σε διάλογο με μαθητές. Ο διάλογος θα λάβει χώρα στην Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Christmas in Europe 2025», η οποία συνδιοργανώνεται με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.

Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αναχωρήσει από την Κύπρο το μεσημέρι.