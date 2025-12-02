ΔΗΣΥ για φορολογική μεταρρύθμιση: Ζητούνται διορθώσεις και μεγαλύτερη στήριξη στις οικογένειες

Την ανάγκη ουσιαστικών αλλαγών στη φορολογική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση υπογράμμισε ο Εκπρόσωπος Τύπου και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, δηλώνοντας ότι πολλές από τις πρόνοιες των νομοσχεδίων χρειάζονται βελτιώσεις ώστε να αποφευχθούν παρερμηνείες και περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

O κ. Κουλλά ανέφερε ότι η Επιτροπή εργάζεται εντατικά για να δοθεί σαφήνεια στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης και να διασφαλιστεί ότι η φορολογική πολιτική θα στηρίξει πραγματικά τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Ιδιαίτερη έμφαση, όπως είπε, «πρέπει να δοθεί στις οικογένειες με παιδιά και φοιτητές, πάντοτε εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων του κράτους»

Τόνισε παράλληλα πως ο ΔΗΣΥ δεν αποδέχεται τη «φορολογική ουδετερότητα», ξεκαθαρίζοντας ότι ο στόχος είναι να υπολογιστεί σωστά το δημοσιονομικό περιθώριο ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω φορολογική ελάφρυνση για τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες.