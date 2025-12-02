Υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα του Φειδία κατέρχεται ο «Iceman» (βίντεο)

Ο influencer Άδωνης Αλεξάνδρου, γνωστός ως «Iceman» θα κατέλθει ως υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του 2026 με το ψηφοδέλτιο του κόμματος που θα ιδρύσει ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου.

Ο Άδωνης Αλεξάνδρου ανακοίνωσε την πρόθεση του να κατέλθει υποψήφιος βουλευτής με την «Άμεση Δημοκρατία» σε βίντεο που ανάρτησε σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Αυτούσιο το κείμενο που συνόδευσε το βίντεο του Άδωνη Αλεξάνδρου:

Δεν μπαίνω στην πολιτική για έναν τίτλο. Μπαίνω για έναν σκοπό. Είμαι ο Άδωνης Αλεξάνδρου, 45 ετών, influencer και δημιουργός περιεχομένου. Η ζωή μου με δίδαξε από νωρίς τι σημαίνει να δίνεις φωνή σε όσους δεν ακούγονται — ξεκινώντας από τον δίδυμο αδελφό μου που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Μέσα από τα social media έγινα ενεργός σε φιλανθρωπικές δράσεις, στήριξα ιδρύματα για άτομα με νοητικές αναπηρίες, στάθηκα δίπλα σε πυρόπληκτους και σε ανθρώπους που δοκιμάζονται. Δεν έμεινα ποτέ παρατηρητής.

Σήμερα κάνω το επόμενο βήμα. Κατεβαίνω υποψήφιος γιατί θέλω να μετατρέψω την καθημερινή μου προσπάθεια σε πραγματική, θεσμική δύναμη. Να ανοίξω πόρτες που για χρόνια βλέπω να παραμένουν κλειστές για τα άτομα με αναπηρίες. Να γίνω η αλλαγή που παλεύω να δω — όχι για εμένα, αλλά για όλους όσους δικαιούνται δικαιοσύνη, σεβασμό και υποστήριξη. Αυτός είναι ο λόγος που είμαι εδώ.