«Δεν είμαστε ένας αχταρμάς»: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απαντά στις επικρίσεις για τον ανασχηματισμό

Η Κυβέρνηση έχει ένα ξεκάθαρο ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο, που είναι ο κοινωνικός φιλελευθερισμός και οι επιλογές και των ατόμων, αλλά πολύ περισσότερο οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σε όλους τους τομείς, αντικατοπτρίζουν αυτό το ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ερωτηθείς για αντιδράσεις που υπήρξαν, ειδικά εκ μέρους της αντιπολίτευσης, ως προς το θέμα του ανασχηματισμού.

Σε δηλώσεις προσερχόμενος στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων στη Λευκωσία, και ερωτηθείς για την πρωινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε πως «όλα (είναι) καλά. Ανάμεσα στους συνεργάτες υπάρχουν και στιγμές στις οποίες μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Το πιο σημαντικό είναι να γίνεται ελεύθερη συζήτηση, ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων. Όλα καλά. Συνεχίζουμε».

Ερωτηθείς για αντιδράσεις κυρίως της αντιπολίτευσης σε σχέση με τον ανασχηματισμό και τοποθετήσεις πως με τον ανασχηματισμό κάνει ακόμη ένα βήμα προς την ακροδεξιά ο Πρόεδρος ανέφερε «εσείς περιμένατε από την αντιπολίτευση να πει θετικά λόγια για τον ανασχηματισμό; Εγώ δεν περίμενα. Άρα θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κυπριακού λαού δεν ανέμενε από την αντιπολίτευση να μιλήσει θετικά για τον ανασχηματισμό, ειδικότερα στην παρούσα συγκυρία».

«Η δική μας διακυβέρνηση έχει ξεκάθαρο ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά που λέγονται και ακούγονται στην παρούσα συγκυρία ενόψει και των βουλευτικών εκλογών», είπε.

Αυτός, συνέχισε, «είναι ο κοινωνικός φιλελευθερισμός και χαίρομαι πραγματικά που η υπεύθυνη δημοσιονομική μας πολιτική μάς επιτρέπει να κάνουμε στοχευμένη κοινωνική πολιτική να επενδύουμε στην παιδεία, να επενδύουμε στην υγεία, να επενδύουμε στο στεγαστικό»

Και ήταν με ιδιαίτερη ικανοποίηση, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «που σήμερα μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών ανακοινώσαμε δύο νέα Σχέδια».

Ειδικότερα, «το Σχέδιο που αφορά την ανέγερση 500 κατοικιών, οικιστικών αποθεμάτων στη Λεμεσό, στη Λάρνακα, στη Λευκωσία και στην Πάφο, ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ, επιπλέον της κρατικής γης που είναι 7 εκατομμύρια ευρώ, αποδεικνύοντας στην πράξη τον ιδεολογικοπολιτικό μας προσανατολισμό, τον κοινωνικό φιλελευθερισμό», σημείωσε.

Σε ερώτηση για τις επιλογές προσώπων, ο Πρόεδρος είπε πως αυτές αντικατοπτρίζουν τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, το ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο της Κυβέρνησης.

«Δεν είμαστε όπως κάποιοι έλεγαν πριν την προεκλογική εκστρατεία – το έλεγαν δημόσια- ένας αχταρμάς», τόνισε.

«Είμαστε Κυβέρνηση συγκεκριμένης φιλοσοφίας, συγκεκριμένου ιδεολογικού πολιτικού πλαισίου, του κοινωνικού φιλελευθερισμού και οι επιλογές και των ατόμων, αλλά πολύ περισσότερο οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σε όλους τους τομείς, αντικατοπτρίζουν αυτό το ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο της Κυβέρνησης». Και «έχει μεγάλη σημασία ειδικότερα πηγαίνοντας προς τις βουλευτικές εκλογές και ακούγοντας όλα αυτά που ακούμε», ανέφερε.

Ερωτηθείς αν οι νέοι Υπουργοί θα είναι έτοιμοι τρεις βδομάδες πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο απάντησε «φυσικά, πανέτοιμοι».

Ήδη, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχουν συναντήσεις με την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

«Εγώ από χθες το βράδυ ξεκίνησα τις συναντήσεις με τους Υπουργούς. Χθες βράδυ είχα συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, απόψε έχω συνάντηση με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας. Τις επόμενες μέρες με όλα τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και προχωρούμε δυνατά σε αυτή την εθνική αποστολή που είναι ένα στοίχημα. Είμαι σίγουρος ότι θα το κερδίσουμε», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ