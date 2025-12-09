Η Τουρκία ζητά συνολική λύση στο Αιγαίο και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο – Τι αναφέρει για το Κυπριακό

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό στην τουρκική βουλή, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, τόνισε ότι όλες οι εκκρεμότητες στο Αιγαίο θα πρέπει να εξεταστούν συνολικά.

Ο ίδιος επισήμανε πως η Άγκυρα θεωρεί αναγκαίο τον «ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο», με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, προκειμένου να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση.

Ο Φιντάν περιέγραψε ως στόχο της Τουρκίας τη μετατροπή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου σε «περιοχή σταθερότητας και ευημερίας», προσθέτοντας ότι αυτή η κατεύθυνση αντανακλά «ξεκάθαρη βούληση του Προέδρου» της χώρας.

Παράλληλα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ επανέλαβε τη διάθεση για ανάπτυξη θετικής ατζέντας με την Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και στη Δυτική Θράκη, επισημαίνοντας ότι οι «πρωτοβουλίες για την προστασία των δικαιωμάτων της “τουρκικής” μειονότητας» θα συνεχιστούν «όποτε χρειάζεται».

Όσα είπε για το Κυπριακό

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο Κυπριακό ζήτημα, όπου ο Φιντάν υπογράμμισε πως η Άγκυρα δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της διεθνούς θέσης της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Β. Κύπρου» και την άρση, όπως τη χαρακτήρισε, του «ανθρωπιστικά απαράδεκτου εμπάργκο» εις βάρος των Τουρκοκυπρίων. Σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ότι η Τουρκία «υπερασπίζεται την αρχή της δίκαιης μοιρασιάς» και θα προχωρήσει «με αποφασιστικότητα» σε όλα τα αναγκαία βήματα για να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στην περιοχή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ / naftemporiki.gr