Συμφωνία κυβέρνησης με ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ για αφορολόγητο €22.000 - Κοινές τροπολογίες κομμάτων στη Βουλή

Οι διαβουλεύσεις του υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, με τα κόμματα, τους εμπλεκόμενους φορείς και οργανωμένα σύνολα, καθώς και η απαίτηση της κοινωνίας για πρόσθετη στήριξη της μεσαίας τάξης, φέρνουν αποτελέσματα.

Το παράθυρο που άφησε ο υπουργός για περαιτέρω βελτιώσεις στη φορολογική μεταρρύθμιση άνοιξε χθες διάπλατα, με το αφορολόγητο εισόδημα να ανεβαίνει στις €22.000 από €19.500 που είναι σήμερα, δίνοντας σημαντική ανάσα στους πολίτες που πλήττονται αισθητά από το κύμα της ακρίβειας και την απώλεια αγοραστικής δύναμης.

Σε χθεσινή συνάντηση του Μάκη Κεραυνού με εκπροσώπους των κομμάτων ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ διαπιστώθηκαν συγκλίσεις, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται πλειοψηφικό ρεύμα περαιτέρω ενίσχυσης της μεσαίας τάξης, των οικογενειών με τέκνα και φοιτητές και των χαμηλόμισθων στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης που θα οδηγηθεί στην ολομέλεια στις 22 Δεκεμβρίου. Οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν κινούνται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιθωρίων του κράτους προκειμένου να μην διασαλευθεί η οικονομική σταθερότητα στη χώρα.

Όπως πληροφορούμαστε, τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ θα καταθέσουν σήμερα στη Βουλή κοινές τροπολογίες που ανεβάζουν το αφορολόγητο εισόδημα στις €22 χιλ. με δυνατότητα να συνυπογράψουν τις τροπολογίες και άλλα κόμματα, που δεν ήταν παρόντα στη χθεσινή συνάντηση.

Παράλληλα, ανεβαίνει σημαντικά το ετήσιο όριο οικογενειακού εισοδήματος προκειμένου να παραχωρούνται εκπτώσεις. Συγκεκριμένα, εκπτώσεις θα παραχωρούνται για οικογενειακό εισόδημα €100 χιλ. αντί €80 χιλ. που είναι σήμερα για ένα και δύο παιδιά και θα υπάρξει κλιμακωτή απόδοση προς τα πάνω ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Για τρία μέχρι τέσσερα παιδιά το όριο αυξάνεται στις €150 χιλ. και για πέντε παιδιά ανεβαίνει στις €200 χιλ. από €100 χιλ.

Στις τροπολογίες των κομμάτων θα υπάρξει και πρόνοια για κλιμακωτή αύξηση των φορολογικών εκπτώσεων με στόχο τη στήριξη της μεσαίας τάξης. Για ένα τέκνο, η έκπτωση θα παραμείνει στα €1000, όπως ήταν η αρχική πρόνοια, ενώ θα αυξάνεται σταδιακά για να φθάσει τα €1.500 για πάνω από τρία τέκνα.

Επίσης, αυξάνονται στις €2.000 από €1.500 οι εκπτώσεις για τους τόκους εξυπηρετούμενου στεγαστικού δανείου και για ενοίκια. Τέλος, στις τροπολογίες περιλαμβάνεται και η κατάργηση του φόρου χαρτοσήμων.

Έδωσε το στίγμα ο ΥΠΟΙΚ

Η χθεσινή συνάντηση των τριών κομμάτων με τον κ.Κεραυνό διήρκησε περίπου δύο ώρες και μετά από αυτήν ο υπουργός εξέφρασε την ετοιμότητα της κυβέρνησης να αποδεχθεί «κάποια αύξηση του αφορολόγητου ορίου», ανακοινώνοντας την αύξηση του εισοδηματικού ορίου για οικογένειες με πέντε παιδιά στις €200.000 και την κατάργηση του φόρου χαρτοσήμων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, «υπήρξε μια μεγάλη σύγκλιση απόψεων και αναμένω ότι στα περιθώρια αυτά που έχει αποδεχθεί η κυβέρνηση ότι θα υποβληθούν τροποποιήσεις από κόμματα, ούτως ώστε να προχωρήσουμε με τη φορολογική μεταρρύθμιση».

«Είμαστε ως κυβέρνηση έτοιμοι να αποδεχθούμε κάποια αύξηση του αφορολόγητου ορίου. Έχουμε δεχθεί και κατανοήσει το θέμα της κλιμακωτής επιχορήγησης σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών και να αυξηθούν τα όρια των εισοδηματικών κριτηρίων», υπογράμμισε ο κ. Κεραυνός.

«Το Υπουργείο Οικονομικών έχει προσδιορίσει τα σημεία στα οποία μπορεί να συναινέσει, σταθμίζοντας το γεγονός της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητάς», πρόσθεσε.

Εντός δημοσιονομικών ορίων

Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ευχαρίστησε τον ΥΠΟΙΚ για την πολύ παραγωγική συνεργασία που είχαν τις τελευταίες εβδομάδες στην επίπονη διαδικασία συζήτησης του πακέτου για τη φορολογική μεταρρύθμιση. «Εμείς στο ΔΗΚΟ στα θέματα οικονομίας, λειτουργούμε πάντοτε υπεύθυνα, επιδιώκουμε την ευρύτερη κατά το δυνατό συναίνεση, αλλά επιδιώκουμε και την ευρύτερη κατά το δυνατό συνεργασία στη Βουλή γιατί πιστεύουμε ότι έτσι χτίζεται η συνεργασία και έτσι χτίζεται η εμπιστοσύνη η οποία κρίνει και τη σταθερότητα».

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, ανέφερε ότι «οι δικές μας τροπολογίες που θέλουμε να επιφέρουμε στη φορολογική μεταρρύθμιση, και όπως έχουν προδιαγραφεί από την πρόεδρο της παράταξής μας την περασμένη εβδομάδα, κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με το ΔΗΚΟ, τη ΔΗΠΑ, πιθανότατα και άλλους βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών». «Κατανοούμε απόλυτα ότι για να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για τον τόπο μας», ανέφερε, «χρειάζεται πλειοψηφία στη Βουλή, χρειάζεται και η συναίνεση της κυβέρνησης και του ΥΠΟΙΚ, πάντοτε εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων για να κρατήσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα που έχει την άυλη αξία της μεσομακροπρόθεσμα. «Προχωρούμε προς μια κοινή κατεύθυνση προκειμένου να πετύχουμε το καλό της οικονομίας, βελτιώσεις των συμπολιτών μας με προτεραιότητες αυτά που εδώ και δύο χρόνια λέμε να στηρίξουμε περισσότερο τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες με παιδιά και φοιτητές που έχουν πολλά έξοδα και να κρατήσουμε ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον».

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, δήλωσε ότι φαίνεται να υπάρχει σύγκλιση με τις τροπολογίες διαφόρων κομμάτων και με τον υπουργό Οικονομικών. «Οι εισηγήσεις της ΔΗΠΑ που έχουμε δώσει και συζητήσει εδώ και αρκετές μέρες έχουν την κατεύθυνση να βοηθήσουν τους χαμηλόμισθους, τη μεσαία τάξη, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τις ευάλωτες ομάδες, τους μονογονιούς, αλλά και να στηρίξουν και τις επιχειρήσεις», ανέφερε. «Μέσα σε αυτά τα πλαίσια», πρόσθεσε, «υπάρχει μια σύγκλιση με τις εισηγήσεις και τις προτάσεις του ΔΗΚΟ, της ΕΔΕΚ αλλά και του ΔΗΣΥ. Πάντα αυτές οι εισηγήσεις, σημείωσε, είναι στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιθωρίων για οικονομική σταθερότητα, για ανάπτυξη της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Ποτέ δεν θα μπουν εισηγήσεις που θα θέτουν σε κίνδυνο την οικονομία του τόπου», τόνισε.