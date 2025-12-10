Κρίσιμες αποφάσεις για Αναστασιάδη και Σιζόπουλο με τον νέο χρόνο

Τον Φεβρουάριο του 2026, δηλαδή δύο χρόνια ακριβώς μετά την έναρξη της έρευνας στις 20 Φεβρουαρίου 2024, αναμένεται να παραδοθεί στην Αρχή κατά της Διαφθοράς από τους τέσσερις λειτουργούς επιθεώρησης — Gabrielle McIntyre, Χαρίλαο Χρυσάνθου, Ορέστη Νικήτα και Ανδρέα Ευθυμίου — τα τελευταία δυο κεφάλαια του πορίσματος για το «Κράτος Μαφία». Ελεγχόμενος για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας είναι ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Η νέα καθυστέρηση στην παράδοση των δύο τελευταίων κεφαλαίων του πορίσματος οφείλεται σε προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν δύο από τους λειτουργούς επιθεώρησης, όπως δήλωσε χθες στην εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση» του ραδιοφώνου του «Πολίτη» ο επίτροπος Διαφάνειας και επικεφαλής της Αρχής κατά της Διαφθοράς, κ. Χάρης Πογιατζής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», τα δύο αυτά κεφάλαια που είναι και τα πιο σημαντικά αναμένεται να είναι έτοιμα στις αρχές Φεβρουαρίου 2026. Μετά τη μελέτη τους από την Αρχή κατά της Διαφθοράς θα εκδοθεί λεπτομερής ανακοίνωση σχετικά με το κατά πόσο προκύπτουν ποινικά αδικήματα προς διερεύνηση εναντίον του κ. Αναστασιάδη.

Το τελικό πόρισμα θα αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Λόγω του τεράστιου όγκου του μαρτυρικού υλικού, η Αρχή και οι λειτουργοί επιθεώρησης συμφώνησαν να παραδίδεται τμηματικά, ώστε τα μέλη της Αρχής να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για μελέτη και αξιολόγηση κάθε κεφαλαίου ξεχωριστά. Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί τρία από τα πέντε κεφάλαια.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο κατά πόσο ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, εμπλέκεται σε πράξεις διαφθοράς, όπως του καταλογίζει ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία».

Στο πλαίσιο της έρευνας κατέθεσαν ενώπιον των λειτουργών επιθεώρησης συνολικά 129 πρόσωπα από την Κύπρο και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Παράλληλα, έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 550 τεκμήρια που αντιστοιχούν σε δεκάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων.

Με την παράδοση των δύο τελευταίων κεφαλαίων του πορίσματος για το «Κράτος Μαφία» τον ερχόμενο Φεβρουάριο, οι λειτουργοί επιθεώρησης θα αποστείλουν στην Αρχή κατά της Διαφθοράς και τον τελικό λογαριασμό, ο οποίος αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλός. Η διαδικασία υπολογισμού του ποσού βρίσκεται σε εξέλιξη και, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», αναμένεται να ξεπεράσει το €1 εκατ.

«The Land of Dreams»

Ο επίτροπος Διαφάνειας, Χάρης Πογιατζής, αποκάλυψε χθες στην εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση» του ραδιοφώνου του «Π» ότι πριν από το τέλος του χρόνου η Αρχή θα δημοσιοποιήσει την απόφασή της σχετικά με τη μεγάλη ανάπτυξη «The Land of Dreams» στην Τριμίκλινη.

Στην έρευνα εμπλέκονται πρώην υπουργοί, δύο υπουργεία, ένα υφυπουργείο και 16 υπηρεσίες ή τμήματά τους, τα οποία τέθηκαν υπό το μικροσκόπιο της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Σύμφωνα με έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, που δημοσιοποιήθηκε στις 13/12/2023 μετά από επιτόπια επίσκεψη των λειτουργών της στους χώρους της ανάπτυξης, η επένδυση λειτουργούσε από το 2012 χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.

Συγκεκριμένα, η έρευνα κατέδειξε σειρά σοβαρών παρανομιών, μεταξύ των οποίων: παράνομη ιχθυοκαλλιέργεια, μη νόμιμες επεμβάσεις σε κρατική γη, επεμβάσεις στον ποταμό Κούρη και εκτροπή νερού προς τις παράνομες εγκαταστάσεις του ιχθυοτροφείου. Επιπλέον, διαπιστώθηκε η παράνομη λειτουργία εστιατορίου, καθώς και χώρων αναψυχής και διαμονής επισκεπτών.

Η υπόθεση απασχόλησε και τη Βουλή, ενώ οι αποκαλύψεις οδήγησαν την Αρχή κατά της Διαφθοράς σε αυτεπάγγελτη παρέμβαση. Όπως ανακοίνωσε η Αρχή, στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί «κατά πόσο οι διαχρονικές παρανομίες και/ή παραλείψεις στην εν λόγω ανάπτυξη δημιουργούν υπόνοιες για πράξεις διαφθοράς εκ μέρους κρατικών αξιωματούχων και δημόσιων υπαλλήλων».

Τη διερεύνηση της υπόθεσης για λογαριασμό της Αρχής ανέλαβε ο πρώην πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου, κ. Νίκος Γιαπανάς.

Η ασυλία Σιζόπουλου

Στις 12/9/2025, η Αρχή κατά της Διαφθοράς διαβίβασε στον Γενικό Εισαγγελέα, κ. Γιώργο Σαββίδη, το πόρισμά της για τον βουλευτή και τέως πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο, με την εισήγηση να ελεγχθεί για τη διάπραξη των ακόλουθων ποινικών αδικημάτων: απάτη, πλαστογραφία και καταρτισμός πλαστού εγγράφου, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου και συνωμοσία για καταδολίευση.

Όπως εκτιμάται, η απόφαση για το κατά πόσο θα διαταχθεί ποινική έρευνα αναμένεται να ληφθεί εντός Ιανουαρίου, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του πορίσματος από λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας.

Δέον να σημειωθεί ότι, για να υποβληθεί σε ανακριτική κατάθεση ο Μαρίνος Σιζόπουλος, θα πρέπει να αρθεί η βουλευτική του ασυλία, εφόσον ο ίδιος δεν την αποποιείται, παρά το γεγονός ότι διατείνεται ότι είναι αθώος και θύμα σκευωρίας. Συνεπώς, σε περίπτωση που αποφασιστεί η διεξαγωγή ποινικής έρευνας, ο Γενικός Εισαγγελέας θα πρέπει να απευθυνθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας την άρση της ασυλίας του, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάκρισή του.