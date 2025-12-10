Αντιδράσεις εργοδοτών για κατώτατο €1.125 - Ακυρώθηκε η σημερινή τηλεδιάσκεψη

Τις έντονες αντιδράσεις των εργοδοτικών οργανώσεων προκάλεσαν οι αναφορές του απερχόμενου υπουργού εργασίας Γιάννη Παναγιώτου ότι ο κατώτατος μισθός αναμένεται να ανέλθει στα €1.125. Οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι επισημαίνουν ότι η όποια απόφαση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αντοχές και τις δυνατότητες της κυπριακής οικονομίας για τα επόμενα χρόνια, ενώ δεν θα πρέπει ο κατώτατος μισθός να αποτελέσει εργαλείο αύξησης των μισθών.

Σε μια κίνηση που περισσότερο έμοιαζε με «κληρονομιά» μεσούσης της υπό εξέλιξη διαδικασίας αναθεώρησής του κατώτατου, ο κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι «αυξήσαμε τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό από τα €940 στα €1.000, υιοθετώντας ως σημείο αναφοράς το 58,5% του διάμεσου μισθού του προηγούμενου έτους, προσθέτοντας ότι «παραμένοντας συνεπείς σε αυτή την πορεία, το 58,5% του διάμεσου μισθού το 2024 σημαίνει αύξηση του κατώτατου μισθού γύρω στα €1.100, ενώ εάν προστεθεί και η ΑΤΑ μετά την πρόσφατη συμφωνία, θα αγγίζει περίπου τα €1.125».

Συζητήσεις με Μουσιούττα

Οι αντιδράσεις των εργοδοτών με το άκουσμα του αριθμού ήταν έντονες. Ο γενικός γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, ανέφερε στον «Π» ότι ο αρμόδιος υπουργός για να συζητήσουμε είναι ο Μαρίνος Μουσιούττας, εκφράζοντας σεβασμό και εκτίμηση προς το πρόσωπό του.

«Εμείς καταθέσαμε εμπεριστατωμένη τεχνοοικονομική μελέτη περιγράφοντας τις συγκεκριμένες παραμέτρους με οικονομικά και μακροοικονομικά δεδομένα. Θα πρέπει να διατηρηθεί η φιλοσοφία του κατώτατου μισθού ως ελάχιστου μισθού και να μην αποτελεί μηχανισμό ή εργαλείο για αύξηση των μισθών», τονίζει.

Ο γενικός διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), Μιχάλης Αντωνίου, επεσήμανε από την πλευρά του ότι «πρόθεσή μας είναι να διαμορφωθεί ένας μηχανισμός που θα καθορίζει τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού ανά διετία για τα επόμενα πολλά χρόνια, σύμφωνα με τις αντοχές και της δυνατότητες της οικονομίας».

Μέχρι €185 αύξηση!

Σημειώνεται ότι οι συντεχνίες απαιτούν σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού και σύμφωνα με τα τελικά νούμερα που κατατέθηκαν μπορεί να ανέλθει από €124 μέχρι και €185. Παράλληλα, οι συντεχνίες ζητούν να ληφθεί υπόψη η αγοραστική δύναμη σε συνάρτηση με την αύξηση στο κόστος διαβίωσης, ενώ απαιτούν να περιληφθεί στο διάταγμα και η ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού. Επίσης, το συνδικαλιστικό κίνημα θεωρεί ότι από τη συσχέτιση του κατώτατου μισθού με το επίπεδο ανάπτυξης στις χώρες της ΕΕ προκύπτει ότι οι κατώτατοι μισθοί που καταβάλλονται είναι ανάλογοι του ΑΕΠ ανά κάτοικο.

Αποφάσεις μετά τη μελέτη

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, δήλωσε στον «Π» ότι οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν αφού μελετηθούν οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων. Οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων έχουν σταλεί στην 9μελή τεχνική επιτροπή η οποία της έχει διανείμει προκειμένου να τις γνωρίζουν όλοι οι συμμετέχοντες. Όπως πληροφορούμαστε, προκειμένου να δοθεί χρόνος στον υπουργό να τις μελετήσει, η ετοιμασία του ενιαίου κειμένου από την επιτροπή θα πάρει περισσότερο χρόνο, ενώ παράλληλα ακυρώθηκε η σημερινή τηλεδιάσκεψη. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, εξελίξεις αναμένονται από εβδομάδας.