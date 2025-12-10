Οι οικονομικές εισφορές στο κίνημα ΑΛΜΑ τον Νοέμβριο – Στη δημοσιότητα η λίστα με τα πρόσωπα

Το Κίνημα «Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο» έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες ιδιωτικές εισφορές που έλαβε από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, υιοθετώντας ένα πλαίσιο διαφάνειας που, όπως τονίζει, είναι «αυστηρότερο και πιο ηθικό πλαίσιο από ό,τι προβλέπει η κυπριακή νομοθεσία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το Κίνημα συγκέντρωσε συνολικά €5.454, από επτά εισφορές, εκ των οποίων τέσσερις ξεπέρασαν το ποσό των €500.

Στην ανακοίνωσή του, το Άλμα διευκρινίζει ότι η λειτουργία του βασίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές, ωστόσο υπάρχουν βασικές λειτουργικές ανάγκες που απαιτούν πρόσθετη χρηματοδότηση. Για τον λόγο αυτό, πρόσφατα άνοιξε τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης, με στόχο μικρές αλλά διαυγείς εισφορές, από πολίτες που συμμερίζονται τις αρχές και τους στόχους του Κινήματος.

Το Κίνημα τονίζει ότι, παρόλο που ο νόμος στην Κύπρο επιτρέπει εισφορές έως και €50.000 ανά πρόσωπο ετησίως -και κατ’ επέκταση πολύ μεγαλύτερα ποσά από ομίλους εταιρειών- το Άλμα επέλεξε να ακολουθήσει αυστηρότερο και πιο ηθικό πλαίσιο. Στο Καταστατικό του προβλέπεται ανώτατη εισφορά €25.000 ανά φυσικό πρόσωπο ή όμιλο συνδεδεμένων εταιρειών, ενώ δεν γίνονται δεκτές εισφορές σε μετρητά, αλλά μόνο μέσω τραπεζικών συναλλαγών για πλήρη ιχνηλασιμότητα.

Επιπλέον, δεν επιτρέπονται εισφορές από πρόσωπα με φορολογικές εκκρεμότητες, ποινικές καταδίκες, καθώς και από εταιρείες τυχερών παιγνίων ή αλλοδαπούς, με στόχο την αποτροπή επιρροής από αδιαφανή ή αμφιλεγόμενα οικονομικά συμφέροντα. Όλες οι εισφορές άνω των €500 δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Κινήματος μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, ενώ οι μικρότερες καταγράφονται και ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή.