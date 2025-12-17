Κοντά στο ΔΗΚΟ ο πρώην βουλευτής ΕΔΕΚ, Γιώργος Βαρνάβα: «Όχι» σε υποψηφιότητα για βουλευτικές 2026, αλλά θα στηρίξει την προεκλογική του

Ιδεολογικά βρίσκεται πιο κοντά στο ΔΗΚΟ, αλλά δεν αποδέχθηκε την πρόταση του Νικόλα Παπαδόπουλο για υποψηφιότητα, αναφέρει μέσω ανοιχτής επιστολής του ο πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ Γιώργος Βαρνάβα, την οποία απέστειλε στελέχη, μέλη και ψηφοφόρους του κόμματος. Ξεκαθαρίζει, ακόμη, ότι δεν θα είναι ούτε υποψήφιος με την ΕΔΕΚ, στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, διαψεύδοντας παράλληλα φήμες για επικοινωνία ή επαφές με τη σημερινή ηγεσία του κινήματος.

Στην ανοικτή επιστολή του, ο Γιώργος Βαρνάβας υπενθυμίζει τη μακρόχρονη πορεία του στο Σοσιαλιστικό Κίνημα της Κύπρου, από το 1978 μέχρι και την παραίτησή του τον Απρίλιο του 2024, σημειώνοντας ότι η αποχώρησή του ήταν «επιβεβλημένη» λόγω των όσων συνέβησαν στο Κίνημα την τελευταία δεκαετία. Όπως αναφέρει, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η καταγγελία που υπέβαλε τον Μάρτιο του 2023 κατά του Μαρίνου Σιζόπουλου στην Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς, προσθέτοντας ότι η απόφαση της Αρχής τον περασμένο Σεπτέμβριο «με δικαίωσε και επιβεβαίωσε το ενδεχόμενο της εμπλοκής του σε πράξεις διαφθοράς».

Ο πρώην βουλευτής καταγγέλλει ότι, μετά τα γεγονότα αυτά, ακολούθησε μια «πολιτική εξολόθρευσης όσων εξέφραζαν διαφορετική άποψη», με αποτέλεσμα,όπως αναφέρει, διαγραφές, εκδιώξεις και αποστασιοποιήσεις στελεχών, γεγονός που οδήγησε την ΕΔΕΚ «σε πάρα πολύ δύσκολη θέση». Παράλληλα, υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε καμία ουσιαστική προσπάθεια επαναπροσέγγισής του από τη νέα ηγεσία του Κινήματος, διαψεύδοντας δημόσιες δηλώσεις περί επαφών και επικοινωνίας.

Αναφερόμενος στο λεγόμενο «συνέδριο ενότητας», σημειώνει ότι κλήθηκαν λεκτικά και δημόσια να συμμετάσχουν, ωστόσο,όπως καταγγέλλει, δόθηκε λόγος στον πρώην πρόεδρο της ΕΔΕΚ, ο οποίος «επανέλαβε και εκτόξευσε βαριές κατηγορίες», με την ηγεσία του Κινήματος να τον ανέχεται και να τον χειροκροτεί, παρά τα όσα είχαν προηγηθεί.

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα πολιτικά του βήματα, ο Γιώργος Βαρνάβας αναφέρει ότι ιδεολογικά θεωρεί πιο κοντινή δύναμη το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ), τονίζοντας τη σύγκλιση θέσεων, ιδιαίτερα στο εθνικό ζήτημα. Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι παρά τις προτάσεις και τις προτροπές του προέδρου του κόμματος Νικόλα Παπαδόπουλου, δεν θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Όπως σημειώνει, η απόφασή του είναι να συμπορευτεί και να συμμετέχει ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία του ΔΗΚΟ, με στόχο την ενίσχυσή του και τη διατήρηση ενός ισχυρού πολιτικού Κέντρου που να μπορεί να διαδραματίσει ρυθμιστικό ρόλο, ιδιαίτερα ενόψει των εξελίξεων στο Κυπριακό. Τέλος, δηλώνει ότι παραμένει «ενεργός ιδεολόγος σοσιαλιστής» και ότι θα συνεχίσει την πολιτική του δράση απέναντι στη διαφθορά, την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανισότητες, καθώς και τον αγώνα για την απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου.

Διαβάστε αυτούσια την ανοιχτή επιστολή προς τα στελέχη, μέλη και ψηφοφόρους της ΕΔΕΚ

Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα γράφονται και λέγονται πολλά σε σχέση με το όνομα μου, κατά πόσο θα είμαι υποψήφιος Βουλευτής, ότι έχω προσχωρήσει στο Δημοκρατικό Κόμμα, ότι ο Πρόεδρος του Κ.Σ. ΕΔΕΚ έχει επικοινωνήσει μαζί μου ή βρίσκεται σε επαφή, θα ήθελα να διευκρινίσω όλα τα πιο πάνω, ώστε να γνωρίζετε την αλήθεια, γιατί μοναδικός κριτής είσαστε εσείς και κανένας άλλος.

Είναι πολύ γνωστή η προσωπική και οικογενειακή μου έμπρακτη συμμετοχή στο Σοσιαλιστικό Κίνημα της Κύπρου από το 1978 μέχρι και την υποβολή της παραίτησης μου τον Απρίλιο 2024.

Επιβεβλημένη απομάκρυνση με τα όσα γνωστά συνέβησαν μέσα στο Κίνημα την τελευταία δεκαετία, με αποκορύφωμα την καταγγελία που έκανα τον Μάρτιο του 2023 εναντίον του Μαρίνου Σιζόπουλου στην Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς, με αποτέλεσμα η απόφαση της τον περασμένο Σεπτέμβριο να με δικαιώσει και να επιβεβαιώσει το ενδεχόμενο της εμπλοκής του σε πράξεις διαφθοράς.

Πως μπορούσα να παραμείνω και να λειτουργώ στο Κίνημα από την στιγμή που είχα προβεί στην πιο πάνω καταγγελία, με τεκμήρια που αποδείκνυαν την ενδεχόμενη εμπλοκή του Προέδρου του σε υπόθεση διαφθοράς.

Δυστυχώς, η πολιτική διαχείρισης του Κινήματος που ακολούθησε ο Μαρίνος Σιζόπουλος, όπως και οι ημέτεροι του στα Κεντρικά Γραφεία του Κινήματος, ήταν μια πολιτική εξολόθρευσης όσων εκφράζαν διαφορετική άποψη, όσων δεν υπέκυπταν στις πιέσεις και τις απαιτήσεις τους.

Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, ήταν σημαίνοντα στελέχη του Κινήματος να διαγραφούν, άλλα να εκδιωχθούν και άλλα να αποστασιοποιηθούν με αποτέλεσμα το Κίνημα να βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολή θέση.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Πρόεδρος του Κινήματος, είχα εκφράσει δημόσια την άποψη, ότι θα έπρεπε άμεσα να αρθούν όλες οι διαγραφές, να επανέλθουν τα ονόματα των διαγραφέντων στο μητρώο του Κινήματος, να διεξαχθεί έκτακτο Εκλογικό Συνέδριο, με δικαίωμα συμμετοχής και υποβολής υποψηφιοτήτων, από όλα τα μέλη του Κινήματος και η νέα ηγεσία να οδηγούσε ενωμένο το Κίνημα στις Βουλευτικές Εκλογές. Κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ασπάζεται η συντριπτική πλειοψηφία των μελών και των ψηφοφόρων του Κινήματος.

Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Το ολιγότερο όμως που θα μπορούσε να γίνει από τον νέο Πρόεδρο ήταν έστω η επικοινωνία μαζί μου και πιθανόν και μία συνάντηση για ανταλλαγή απόψεων που θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν την όλη κατάσταση. Κάτι το οποίο δεν έγινε ΠΟΤΕ. Παρόλο που ο ίδιος δημόσια δηλώνει ότι είναι σε επαφή μαζί μου, μπορώ να το διαψεύσω. Ακόμη και όταν σε ανταλλαγή μηνυμάτων, με δική μου πρωτοβουλία, στις 5 και 6 του περασμένου Οκτωβρίου και παρόλο του ότι του άνοιξα την πόρτα για μία συνάντηση, αυτός ΠΟΤΕ δεν ανταποκρίθηκε.

Παραθέτω μέρος της συνομιλίας μας ώστε να επαληθεύσω τα πιο πάνω και αν υποχρεωθώ μπορώ να δημοσιεύσω ολόκληρη την συνδιάλεξη.

“Καλημέρα Γιώργο και καλή βδομάδα………………….Όφειλα να σε συναντούσα πιο πριν και απολογούμαι. Ποτέ δεν είναι αργά. …….”

“Αγαπητέ Νίκο……..Αν θεωρείς εσύ και θέλεις να με συναντήσεις, δεν θα έλεγα όχι. Απλά στην συνάντηση, χωρίς συναισθηματισμούς, ξεκάθαρα και ειλικρινά θα σου έλεγα τις απόψεις μου.”

Από την συμπεριφορά και την μη ανταπόκριση, ακόμη και στο άνοιγμα που έκανα προς τον νέο Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, εξάγεται το συμπέρασμα ότι δεν είναι επιθυμητή η παρουσία μου, όπως και η συμμετοχή μου στο Κίνημα.

Χωρίς καμία ουσιαστική προσπάθεια προσέγγισης, ο νέος Πρόεδρος μας κάλεσε λεκτικά και δημόσια να συμμετέχουμε στο λεγόμενο “συνέδριο ενότητας” του Κινήματος στις 9 Νοεμβρίου 2025, με αποκορύφωμα να δοθεί ο λόγος στον Μαρίνο Σιζόπουλο, ο οποίος με τον γνωστό του τρόπο και συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο, επανέλαβε και εκτόξευσε βαριές κατηγορίες εναντίον όλων εμάς, με την ηγεσία του Κινήματος να τον ανέχεται να τον παρακολουθεί και στο τέλος να τον χειροκροτεί. Ο άνθρωπος για τον οποίο μερικές εβδομάδες πριν η Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς αποφάνθηκε ότι ενδεχόμενος να εμπλέκεται σε υπόθεση διαφθοράς.

Κατ’ επέκταση, ως άνθρωπος ο οποίος με ενδιαφέρει η συμμετοχή μου και η επανένταξη μου στα πολιτικά δρώμενα του τόπου, αποφάσισα ότι πιο κοντινή ιδεολογικοπολιτικά σε μένα πολιτική δύναμη είναι το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο μπορεί να εκφράζει σε μεγάλο βαθμό τις θέσεις και τις απόψεις μου, ιδιαίτερα στο εθνικό θέμα. Μια πολιτική δύναμη, η οποία η ιστορία της είναι συνυφασμένη με την Δημοκρατία, την Αντίσταση, με Αρχές και Αξίες πανομοιότυπες με αυτές του Βάσου Λυσσαρίδη με τις οποίες εμείς μεγαλώσαμε και ανδρωθήκαμε μέσα στο Σοσιαλιστικό Κίνημα της Κύπρου.

Μια πολιτική δύναμη με την οποία το Σοσιαλιστικό Κίνημα συνεργάστηκε πάρα πολλές φορές σε Προεδρικές Εκλογές και από κοινού συμμετείχαν στην διακυβέρνηση του τόπου.

Μια πολιτική δύναμη η οποία συμμετέχει στην Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και το Κ.Σ. ΕΔΕΚ.

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι, παρά την πρόταση και τις προτροπές από τον Προέδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλο, να κατέλθω ως υποψήφιος βουλευτής , ΔΕΝ θα είμαι υποψήφιος στις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές.

Η απόφαση μου είναι να συμπορευτώ και να συμμετέχω ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία του ΔΗ.ΚΟ, με απώτερο στόχο την όσο το δυνατό ενδυνάμωση του, ώστε μέσα στο σημερινό πολιτικό σκηνικό το οποίο επικρατεί, η κατεξοχήν πολιτική δύναμη του κέντρου να συγκρατηθεί και να ενισχυθεί, με απώτερο στόχο να μπορεί να διαδραματίσει τον ρυθμιστικό ρόλο στις δύσκολες στιγμές που έπονται ιδιαίτερα στο κυπριακό πρόβλημα.

Πάντοτε πίστευα και συνεχίζω να έχω την άποψη και την θέση ότι οι πολιτικές δυνάμεις του Κέντρου , μέσα από τον σωστό διάλογο θα έπρεπε να προσπαθήσουν να βρουν τις κοινές συνιστάμενες για συνένωση και δημιουργία ενός δυνατού και ισχυρού πολιτικού χώρου που να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας όπως και στην προσπάθεια επίλυσης του εθνικού μας προβλήματος. Δυστυχώς αυτό δεν έχει επιτευχθεί με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση σχεδόν όλων των κεντρώων δυνάμεων, μέσα στο νέο πολιτικό σκηνικό το οποίο έχει διαμορφωθεί.

Προσωπικά παραμένω ενεργός Ιδεολόγος Σοσιαλιστής και θα συνεχίσω την πολιτική μου δραστηριότητα μαζί με την κοινωνία των πολιτών που βρίσκεται σε συνεχή πόλεμο με την διαφθορά, την ακρίβεια, τα προβλήματα που ταλανίζουν τους νέους, τους ηλικιωμένους και γενικότερα την κοινωνία μας.

Με την ενεργή συμμετοχή μου στην πολιτική ζωή θα συνεχίσω τον αγώνα για απελευθέρωση της πατρίδας μας από την τουρκική κατοχή.

Οι καιροί απαιτούν συσπείρωση και συμπόρευση όλων όσων δεν ανέχονται την υποβάθμιση της πολιτικής ζωής του τόπου και οι οποίοι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τον αγώνα για την αντιμετώπισή των εθνικών και κοινωνικών προκλήσεων.