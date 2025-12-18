Συνάντηση Φιντάν–Ολγκίν: Η Άγκυρα στηρίζει τις συνομιλίες για το Κυπριακό, αλλά θεωρεί πιο ρεαλιστική λύση τα δύο κράτη

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε στην Άγκυρα με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χακάν Φιντάν επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Τουρκίας στη συνεχιζόμενη διαδικασία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, τονίζοντας παράλληλα ότι, κατά την άποψη της Άγκυρας, η πιο ρεαλιστική πορεία προς τα εμπρός παραμένει η συνύπαρξη δύο κρατών στο νησί, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κ. Ολγκίν ενημέρωσε τον κ. Φιντάν για τις εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών μετά την τριμερή συνάντηση της 11ης Δεκεμβρίου που είχε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν και τον Ελληνοκύπριο ηγέτη Νίκο Χριστοδουλίδη.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο κ. Φιντάν υπογράμμισε τη συνεχιζόμενη στήριξη της Τουρκίας στην τρέχουσα διαδικασία του ΟΗΕ, η οποία αποσκοπεί στην καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των πλευρών στο νησί, ανέφεραν οι πηγές. Επανέλαβε ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και η πρακτική συνεργασία είναι απαραίτητα για οποιαδήποτε βιώσιμη διπλωματική πρόοδο.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Φιντάν τόνισε ότι, υπό το πρίσμα της –όπως τη χαρακτήρισε– διαχρονικά αδιάλλακτης στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς, η Τουρκία θεωρεί ως την πιο ρεαλιστική προσέγγιση για μια λύση την ειρηνική συνύπαρξη δύο κρατών στην Κύπρο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Οι προσπάθειες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ φαίνεται να αποκτούν εκ νέου δυναμική μετά την τριμερή συνάντηση του Δεκεμβρίου, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στο ενδεχόμενο περαιτέρω δομημένων συνομιλιών τους επόμενους μήνες.

Σε σχετική ανακοίνωση στην πλατφόρμα Χ, αναφέρεται ότι «ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δέχθηκε στην Άγκυρα τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουέγιαρ, προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό». Περισσότερες πληροφορίες δεν δίνονται.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ έδωσε στη δημοσιότητα και φωτογραφία από τη συνάντηση των δύο πλευρών.