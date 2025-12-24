Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τριμερής συνάντηση Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου στο Κάιρο το επόμενο διάστημα

Κόμπος και Abdelatty συμφώνησαν τηλεφωνικά για τη σύγκληση Υπουργικής Συνάντησης

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Δρ Badr Abdelatty είχε την Τετάρτη ο ΥΠΕΞ, Κωνσταντίνος Κόμπος, στο πλαίσιο τακτικού συντονισμού, όπως αναφέρει ο κ. Κόμπος, σε ανάρτηση στο Χ, σημειώνοντας πως συμφώνησαν την πραγματοποίηση Τριμερούς Υπουργικής Συνάντησης μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου, στο Κάιρο, το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ η συζήτηση επικεντρώθηκε στις άριστες διμερείς σχέσεις, στις περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και στη Στρατηγική Εταιρική Σχέση ΕΕ-Αιγύπτου, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

"Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήσαμε να πραγματοποιήσουμε Τριμερή Υπουργική Συνάντηση μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου, στο Κάιρο, το επόμενο διάστημα", αναφέρει ο ΥΠΕΞ.

