ΥΠΕΞ: Ταυτίζεται με τη θέση της Ευρωπαϊκή Ένωσης για σεβασμό στην ενότητα της Σομαλίας

Η Κύπρος επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της στις προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης, της ΕΕ και ευρύτερες διεθνείς προσπάθειες για την υποστήριξη της ενίσχυσης της οικοδόμησης κράτους και της ειρήνης στη Σομαλία

Η Κυπριακή Δημοκρατία ευθυγραμμίζεται με την έκκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σεβασμό στην ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Σομαλίας, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ το Υπουργείο Εξωτερικών την Τρίτη.

Το Υπουργεί αναφέρει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «ευθυγραμμίζεται με την έκκληση της ΕΕ για σεβασμό στην ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Σομαλίας και υπογραμμίζει τη θέση της ότι η Σομαλιλάνδη παραμένει αναπόσπαστο μέρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Σομαλίας».

Η Κύπρος επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της στις προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης, της ΕΕ και ευρύτερες διεθνείς προσπάθειες για την υποστήριξη της ενίσχυσης της οικοδόμησης κράτους και της ειρήνης στη Σομαλία, συμπεριλαμβανομένων των όσων προβλέπονται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σημειώνει.

Καταληκτικά, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η Κύπρος είναι υπέρμαχος της ειρηνικής επίλυσης όλων των διαφορών μέσω διαλόγου, σύμφωνα με τον Χάρτη των ΗΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

