«Με πυξίδα τον λόγο του Θεού»: Θέτει ξανά υποψηφιότητα ο Αλέξιος Σαββίδης

Την υποψηφιότητά του για τις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές εξήγγειλε και επίσημα ο Αλέξιος Σαββίδης, ανακοινώνοντας την απόφασή του να διεκδικήσει μία έδρα στη Βουλή.

Ο Αλέξιος Σαββίδης, εκ Λευκωσίας, είναι εκπαιδευτικός σε δημόσιο σχολείο και απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου με πτυχίο στα Μαθηματικά και τη Στατιστική. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο (Master) στη Στατιστική, καθώς και διδακτορικό (PhD) στον ίδιο επιστημονικό τομέα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, ο κ. Σαββίδης αποφάσισε να κατέλθει στις εκλογές ως Ανεξάρτητος Υποψήφιος Βουλευτής στην Λευκωσία, με την Πολιτική Κίνηση «Δικαίωση», θέτοντας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «με πυξίδα τον λόγο του Θεού» τις αξίες και τις αρχές που θα καθοδηγούν την πολιτική του πορεία.

Υπενθυμίζεται δε ότι στο παρελθόν είχε εκφράσει τη δημόσια αντίθεσή του στα μέτρα που είχαν ληφθεί για τη διαχείριση της πανδημίας.

 

 

