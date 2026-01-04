Πώς είδαν τα κόμματα τη σύλληψη του Μαδούρο – Διαφορετική ανάγνωση της επιχείρησης των ΗΠΑ

Τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο σχολίασαν τα κόμματα στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, με ορισμένα να καταδικάζουν την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και κάποια να αναδεικνύουν το δημοκρατικό έλλειμμα στη συγκεκριμένη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

ΑΚΕΛ: Ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ

Πρώτο τοποθετήθηκε το ΑΚΕΛ με ανακοίνωση το Σάββατο, υποστηρίζοντας ότι «η ιμπεριαλιστική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Βενεζουέλας, καθώς και η απαγωγή του εκλεγμένου Προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο και μελών της οικογένειάς του, κατόπιν εντολής της ακροδεξιάς κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ωμή επέμβαση στα εσωτερικά ενός κυρίαρχου κράτους».

Πρόσθεσε ότι «Οι ενέργειες αυτές δεν είναι μεμονωμένες. Εντάσσονται στο πλαίσιο της νέας Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία αναβιώνει και αναβαθμίζει το Δόγμα Μονρόε, επιδιώκοντας την επιβολή πολιτικού, στρατιωτικού και οικονομικού ελέγχου στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Δεν είναι τυχαίο ότι στο στόχαστρο βρίσκεται η Βενεζουέλα, η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως, ούτε ότι η ίδια στρατηγική επεκτείνεται και σε κρίσιμους φυσικούς πόρους της περιοχής. Οι γεωπολιτικοί και γεωοικονομικοί ανταγωνισμοί επιχειρείται να επιλυθούν με μέσα βίας, αποσταθεροποίησης και παραβίασης της κρατικής κυριαρχίας».

«Η στρατιωτική επίθεση και η απαγωγή εν ενεργεία Προέδρου κράτους», συνέχισε, «χωρίς οποιαδήποτε εξουσιοδότηση από τον Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ή διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, παραβιάζουν ευθέως τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, την αρχή της κυριαρχικής ισότητας των κρατών, την απαγόρευση χρήσης βίας και τον θεμελιώδη κανόνα της μη επέμβασης».

Υποστήριξε δε ότι «η διεθνής κοινότητα οφείλει να καταδικάσει απερίφραστα τη νέα αυτή επέμβαση και να υπερασπιστεί έμπρακτα το διεθνές δίκαιο, την ειρήνη και το δικαίωμα των λαών να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον τους, χωρίς απειλές και επεμβάσεις».

Τέλος, το ΑΚΕΛ «εξέφρασε την αμέριστη αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας που είναι αντιμέτωπος με την επιθετικότητα και βαρβαρότητα των ΗΠΑ».

Volt: Καταδικάζουμε τη μονομερή επίθεση των ΗΠΑ

Ακολούθησε η ανακοίνωση του Volt, το οποίο καταδίκασε «τη μονομερή επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Βενεζουέλας». Έκανε λόγο για «μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας της χώρας. Τέτοιες ενέργειες συνιστούν μια αχρείαστη και επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η στρατιωτική ισχύς, πρόσθεσε, «δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διπλωματία. Οποιεσδήποτε ανησυχίες ενδέχεται να έχει η Ουάσινγκτον οφείλουν να αντιμετωπίζονται μέσω διαλόγου και πολυμερούς συνεργασίας σε διεθνή φόρα, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, όπου μπορούν και πρέπει να επιδιώκονται ειρηνικές λύσεις».

Το Volt, τόνισε, «εκφράζει επίσης βαθιά ανησυχία για τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την υποτιθέμενη απαγωγή του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του και την απομάκρυνσή τους από τη Βενεζουέλα, γεγονός που, εάν αληθεύει, θα συνιστούσε περαιτέρω σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εθνικής κυριαρχίας».

Το Volt, κατέληξε, «καταδικάζει κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ανεξαρτήτως των χωρών που εμπλέκονται».

ΕΔΕΚ: Επιβολή του νόμου της ζούγκλας από τον Τραμπ

Το Σάββατο τοποθετήθηκε με γραπτή ανακοίνωση και η ΕΔΕΚ, υποστηρίζοντας ότι «η απροκάλυπτη παράκαμψη του διεθνούς δικαίου και η επιβολή του νόμου της ζούγκλας, από τον Αμερικανό Πρόεδρο, δεν μπορεί να επικροτηθεί».

«Ανεξαρτήτως του ποιού του καθεστώτος Μαδούρο», σημείωσε, «η αντικατάσταση του διεθνούς δικαίου από τη δύναμη του ισχυρού, υπονομεύει το εναπομείναν κύρος της διεθνούς έννομης τάξης.Ειδικά εάν αναλογιστούμε όλοι αυτό που σκεφτόμαστε, ότι δηλαδή ο Τραμπ λειτουργεί με μόνο γνώμονα το οικονομικό συμφέρον και μάλιστα στις πλείστες των περιπτώσεων το προσωπικό του συμφέρον ή αυτό του περίγυρου του».

Ειδάλλως, τόνισε, «ο κ. Τραμπ θα εισέβαλε σε πολλές χώρες με αυταρχικά ή απολυταρχικά καθεστώτα, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας».

«Η Κύπρος», κατέληξε, «η οποία βασίζεται στο διεθνές δίκαιο για να δικαιωθεί ο αγώνας της, δεν μπορεί να αποδεχτεί την καταπάτηση του».

ΔΗΣΥ: Ο λαός της Βενεζουέλας αξίζει ελευθερία

Ανακοίνωση για τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο εξέδωσε την Κυριακή ο ΔΗΣΥ. «Η Βενεζουέλα», υποστήριξε, «βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι» και πρόσθεσε ότι «ο λαός της αξίζει ελευθερία, δημοκρατία και σεβασμό της βούλησής του, ύστερα από χρόνια πολιτικής και κοινωνικής κρίσης, υπό το καθεστώς Μαδούρο».

«Η διεθνής κοινότητα, συνέχισε, «οφείλει να σταθεί υπέρ μιας ειρηνικής, δημοκρατικής μετάβασης, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη του ΟΗΕ».

«Το μέλλον της Βενεζουέλας», κατέληξε, «πρέπει να ανήκει στον λαό της, όχι στη βία και στο χάος. Όχι στην καταπάτηση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ίδιας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

ΑΛΜΑ: Η κατάρρευση του διεθνούς δικαίου δεν είναι λύση

Γραπτή ανακοίνωση εξέδωσε την Κυριακή το Κίνημα ΑΛΜΑ, αναφέροντας ότι «το καθεστώς Μαδούρο κυβερνούσε την Βενεζουέλα μετά από μία εκλογική διαδικασία την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεώρησε ως δημοκρατικά νομιμοποιημένη, ελεύθερη και δίκαιη, και με καταπίεση της αντιπολίτευσης, βία και πιθανώς λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Αυτό όμως ουδόλως δικαιολογεί τη βίαιη αλλαγή καθεστώτος από ξένη χώρα. Ο νόμος της ζούγκλας δεν πρέπει να κυριαρχήσει στις διεθνείς σχέσεις».

Το Κίνημα ΑΛΜΑ, συνέχισε, «καταδικάζει τη μονομερή αμερικανική επιχείρηση στην Βενεζουέλα ως κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ, ο οποίος απαγορεύει τη μονομερή χρήση στρατιωτικής βίας εκτός πλαισίου αυτοάμυνας ή ρητής απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, αρχές που αποτελούν το θεμέλιο της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Το Κίνημα εκφράζει επίσης έντονη ανησυχία για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης και αύξηση της αστάθειας στη Λατινική Αμερική. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ επεμβαίνουν βιαίως σε χώρα της Λατινικής Αμερικής, ενισχύοντας την καχυποψία του Παγκόσμιου Νότου απέναντι στον ισχυρό Βορρά και απομειώνοντας τις δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας».

«Χωρίς να νομιμοποιούμε κατ’ ελάχιστον την Αμερικανική επέμβαση», κατέληξε, «επισημαίνουμε την ανάγκη για δημοκρατική διακυβέρνηση στην Βενεζουέλα και ειρηνική πολιτική εξέλιξη, μέσα από κοινώς αποδεκτή πολιτική διαδικασία που θα διασφαλίζει την ανεξαρτησία της χώρας, το δημοκρατικό πολίτευμα, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Σημειώνεται ότι τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη για τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

