Νίκος Σύκας: Υιοθέτησε την εισήγηση της Αννίτας το Εκτελεστικό της Πινδάρου - Στο Πολιτικό Γραφείο η τελική απόφαση, στην αναμονή η Νομική Υπηρεσία

Ολοκληρώθηκε η έκτακτη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού, όπου συζητήθηκε η πρόταση της προέδρου της παράταξης για μη συμπερίληψη του βουλευτή Λεμεσού, Νίκου Σύκα, στο ψηφοδέλτιο του κόμματος ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του Μάη, στη σκιά της καταγγελίας που έγινε στην Αστυνομία για φερόμενη κακοποίηση της συντρόφου του βουλευτή.

Το Εκτελεστικό Γραφείο υιοθέτησε την πρόταση της Αννίτας Δημητρίου και ως εκ τούτου το επόμενο βήμα, είναι η εν λόγω πρόταση να οδηγηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 7 Ιανουαρίου ενώπιον των μελών του Πολιτικού Γραφείου προς επικύρωση.

Υπενθυμίζεται ότι στο... ακουστικό βρίσκεται και η Νομική Υπηρεσία, καθώς μετά την καταγγελία, αναμένει να της διαβιβαστεί εκτός απροόπτου, σήμερα, ο φάκελος της υπόθεσης που αφορά καταγγελία γυναίκας εναντίον βουλευτή της επαρχίας Λεμεσού, για κατ’ ισχυρισμό ξυλοδαρμό και επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης σε βάρος της, όταν οι δύο τους βρίσκονταν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της Πρωτοχρονιάς.

Mε βάση τη κείμενη νομοθεσία για την άρση ασυλίας βουλευτή απαιτείται σχετικό αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα προς το Ανώτατο Δικαστήριο. Χωρίς την άδεια του Ανωτάτου, βουλευτής δεν μπορεί να διωχθεί, να συλληφθεί ή να φυλακιστεί, όσο διαρκεί η θητεία του.

Άμεση αντίδραση της Αννίτας

«Ο βουλευτής τίθεται εκτός ψηφοδελτίου», ανέφερε την Κυριακή το βράδυ η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, τονίζοντας ότι θεωρεί απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας.

«Ως πρόεδρος του ΔΗΣΥ», έγραψε η κα Δημητρίου, «δηλώνω με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε καταγγελίες βίας».

Πρόσθεσε δε ότι «σεβόμαστε πλήρως τη Δικαιοσύνη και το τεκμήριο της αθωότητας, όμως η διερεύνηση πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς σκιές. Θεωρώ απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας».

«Παράλληλα», συνέχισε, «ο βουλευτής τίθεται εκτός ψηφοδελτίου και αυτή είναι η εισήγηση μου προς τα αρμόδια όργανα του κόμματος. Η βία, και ιδιαίτερα κατά των γυναικών, προσβάλλει τις αξίες που υπηρετούμε. Οι αρχές μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες».

Πρώτη αντίδραση του βουλευτή

«Αρνούμαι κατηγορηματικά την καταγγελία, αλλά και τα υπονοούμενα τα οποία αφήνονται σε βάρος μου», αναφέρει ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας μετά την καταγγελία γυναίκας στην Αστυνομία για επίθεση και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Σε ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Νίκος Σύκας ανέφερε τα εξής:

«Λυπούμαι πραγματικά που είμαι υποχρεωμένος να σχολιάσω δημοσίως δημοσιεύματα και σχόλια τα οποία με εμπλέκουν σε υπό διερεύνηση καταγγελία και επιθυμώ να τονίσω τα εξής:

* Αρνούμαι κατηγορηματικά την καταγγελία, αλλά και τα υπονοούμενα τα οποία αφήνονται σε βάρος μου.

* Νιώθω σοκαρισμένος από το γεγονός ότι η καταγγελία διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης και στήθηκαν λαϊκά δικαστήρια, προτού καν αξιολογηθεί η οποιαδήποτε μαρτυρία και προτού κληθώ να δώσω τη δική μου κατάθεση για τα γεγονότα.

* Παρόλα αυτά, δηλώνω ότι σέβομαι απόλυτα τις ερευνητικές διαδικασίες και, ανά πάσα στιγμή, είμαι έτοιμος να καταθέσω τα πραγματικά γεγονότα.

Τέλος, επιφυλάσσω όλα τα νόμιμα μου δικαιώματα».