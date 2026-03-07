Ερντογάν–Στάρμερ: Στο επίκεντρο η συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον Τούρκο Πρόεδρο να προειδοποιεί ότι η συνέχιση των επιθέσεων κατά του Ιράν μπορεί να πλήξει τη διεθνή σταθερότητα.

Η συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας το Σάββατο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Ηνωμένου Βασιλείου, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Ο Ερντογάν είπε ότι υπάρχει ισχυρή βούληση για περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε όλους τους τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική βιομηχανία, σημειώνοντας ότι θα συνεχιστούν τα βήματα για την ενίσχυση των σχέσεων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που ξεκίνησαν με τις επιθέσεις κατά του Ιράν και προειδοποίησε ότι η παράταση των παρεμβάσεων θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στην περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα.

Όπως πρόσθεσε, εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για την οικοδόμηση διαλόγου, λέγοντας ότι η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειές της με στόχο την ειρήνη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

