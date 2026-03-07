Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τι λένε πηγές του τουρκικού ΥΠΑΜ για την αποστολή F-16 στα κατεχόμενα

Τ/κ μέσα δημοσίευσαν ότι τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη αναμένεται να φτάσουν στην Τύμπου αύριο.

Την πιθανότητα ανάπτυξης μαχητικών αεροσκαφών F-16 στο νησί εξετάζει η Τουρκία, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Άμυνας της χώρας, στο πλαίσιο σχεδιασμών που συνδέονται με την ασφάλεια του ψευδοκράτους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή, καταρτίζονται σταδιακά σχέδια για την ενίσχυση της ασφάλειας του ψευδοκράτους. Στο πλαίσιο αυτό, προστίθεται, μεταξύ των επιλογών που βρίσκονται υπό εξέταση περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη μαχητικών F-16 στο νησί.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι οι σχεδιασμοί αυτοί αξιολογούνται στο πλαίσιο των ευρύτερων εξελίξεων στην περιοχή και των αναγκών ασφάλειας που, όπως υποστηρίζεται, προκύπτουν από την τρέχουσα συγκυρία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

