Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Διαπραγματευτική ομάδα για το Κυπριακό συγκροτεί ο Τουφάν Έρχιουρμαν - Ποιοι συμμετέχουν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία με την ομάδα διαπραγμάτευσης ανέβασε χθες το βράδυ στον προσωπικό του λογαριασμό σε ΜΚΔ ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν και έγραψε «προπαρασκευαστική συνάντηση με την ομάδα διαπραγμάτευσης...».

O Αλί Τουντζάι, συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική κληρονομιά, ακαδημαϊκός, ο «εκπρόσωπος» του Ερχιουρμαν, Μεχμέτ Ντάνα, δύο «διπλωμάτες» μία εκ των οποίων υπήρξε συντονίστρια των Τεχνικών Επιτροπών επί Ερσίν Τατάρ, είναι μέλη της τ/κ διαπραγματευτικής ομάδας.

Φωτογραφία με την ομάδα διαπραγμάτευσης ανέβασε χθες το βράδυ στον προσωπικό του λογαριασμό σε ΜΚΔ ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν και έγραψε «προπαρασκευαστική συνάντηση με την ομάδα διαπραγμάτευσης...».

Στη φωτογραφία διακρίνονται ο Αλί Τουντζάι, συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική κληρονομιά, η Ιπέκ Μπόρμαν, ακαδημαϊκός, ο «εκπρόσωπός» του, Μεχμέτ Ντάνα, η «διπλωμάτης» Τσίζε Ζεκάι Φαρούκ και η «διπλωμάτης» και συντονίστρια των Τεχνικών Επιτροπών επί περιόδου Ερσίν Τατάρ, Σενιχά Μπιράντ Τσιράντ.

Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα ο κ. Έρχιουρμαν δεν έχει ανακοινώσει, εκτός από τον κ Ντανά, μέλος της διαπραγματευτικής του ομάδας.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Tags

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα