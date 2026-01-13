Πρώτη μεγάλη πολιτική ήττα για Χριστοδουλίδη

Πολιτικές και κομματικές πηγές εκτιμούσαν χθες ότι η παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους από τη θέση του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη πολιτική ήττα του Νίκου Χριστοδουλίδη. Μπορεί στα σχεδόν τρία χρόνια της προεδρίας του ο Νίκος Χριστοδουλίδης να βρισκόταν υπό πίεση για επιλογές συνεργατών του οι οποίες δεν λειτούργησαν παραγωγικά με αποτέλεσμα να ζητήσει κυρίως στο παρασκήνιο τις παραιτήσεις τους. Μπορεί ακόμη η καταστροφική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό να έφερε παλινωδίες στην κυβέρνησή του χωρίς ωστόσο να είχε την τόλμη, για διάφορους λόγους να αποδεσμεύσει τους αμέσως αναμεμειγμένους υπουργούς, ωστόσο το πολιτικό βάρος από την κρίση των τελευταίων ημερών για τη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη ήταν προφανώς εκτός ελέγχου, κάτι που οδήγησε στην παραίτηση του στενότερου εκ των συνεργατών του.

Αποπροσανατολισμός

Οι πρώτες αντιδράσεις της κυβέρνησης, του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και των συνεργατών του για σχεδόν τέσσερα εικοσιτετράωρα μετά τη δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο, ήταν μια προσπάθεια πλήρους αποπροσανατολισμού από την ουσία του ζητήματος μεταφέροντας το βάρος σε θεωρίες περί υβριδικού πολέμου κατά της Κύπρου. Επιχείρησαν εν ολίγοις να καθορίσουν μια άλλη ατζέντα στις συζητήσεις, από εκείνη που φαίνεται σαφέστατα στο περιεχόμενο του βίντεο. Η αρχική αντίδραση του Προεδρικού αφήνει, ανεξάρτητα με τις χθεσινές εξελίξεις, πλήρως εκτεθειμένο τον Νίκο Χριστοδουλίδη και ουδόλως κλείνει τις πολιτικές διαστάσεις του θέματος. Γιατί, από την απόλυτη δήλωση του Προέδρου ότι «όποιος έχει στοιχεία που αφορούν τον άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά και κατά τη διάρκεια που είμαι Πρόεδρος της Δημοκρατίας να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους», φθάσαμε στην παραίτηση ή απομάκρυνση του στενού του συνεργάτη του, αυτό συνιστά έστω και έμμεσα παραδοχή για κακώς έχοντα στον προεδρικό περίγυρο. Ταυτόχρονα η αποχώρηση της πρώτης κυρίας από τον ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης συνιστά μία ακόμη άμεση παραδοχή πως το Προεδρικό απέτυχε να βγει αλώβητο από την πολιτική και κοινωνική πίεση που δέχθηκε ο Πρόεδρος και η κυβέρνησή του για τον αδιαφανή τρόπο λειτουργίας αυτού του φορέα.

«Αυτοπεποίθηση» ή απουσία βούλησης;

Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους αποτελεί πάντως «πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης». Δεν διευκρίνισε βεβαίως τι ακριβώς εννοεί με αυτή του τη δήλωση. Εκείνο που υπάρχει επί του παρόντος είναι η απουσία βούλησης για την πλήρη ποινική διερεύνηση του περιεχομένου του βίντεο. Μπορεί δηλαδή υπό το βάρος του σάλου που έχει προκαλέσει το βίντεο στο Χ να υπήρξαν αναγκαστικές αναδιπλώσεις από πλευράς του Προέδρου με στόχο όπως πιστεύει να εκτονώσει με κάποιο τρόπο την επιδεινούμενη κριτική που δέχεται από τα κόμματα, αντιπολιτευμένα αλλά και συμπολιτευόμενα, ωστόσο διαφαίνεται πως κανένας εκ των θεσμών του κράτους αντιδρά αποφασιστικά στην πλήρη διερεύνηση των όσων οφθαλμοφανών και πραγματικών προκύπτουν.

Ο ίδιος ο κ. Χαραλάμπους υποβάλλοντας χθες την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας (η οποία έγινε αποδεκτή από τον Πρόεδρο διά επαίνων προς το πρόσωπο και το έργο του), υποστήριξε σε δήλωσή του ότι δεν υπήρξε ποτέ «άνθρωπος πολιτικών φιλοδοξιών, ούτε επιδίωξα πολιτειακό ή άλλο αξίωμα. Η συμμετοχή μου στην κυβέρνηση δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά συνειδητή επιλογή προσφοράς», τόνισε ενώ υποστήριξε πως τις «τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη μια στοχευμένη προσπάθεια να πληγεί προσωπικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να αμφισβητηθεί η κυβέρνηση και να τραυματιστεί η εικόνα της πατρίδας μας».

ΔΗΣΥ: Καμία ικανοποίηση

Πάντως τα δύο μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν στην ανάγκη πλήρους διερεύνησης του τεράστιου πολιτικού και ίσως ποινικού σκανδάλου όπως εξελίσσεται. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου τονίζει σε χθεσινή της δήλωση της ότι η υπό συζήτηση υπόθεση πλήττει ευθέως το κύρος και την αξιοπιστία της ΚΔ σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο κατά την οποία η Κύπρος προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνει μεν ότι οι παραιτήσεις της πρώτης κυρίας και του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου «είναι ορθές και χρήσιμες», ωστόσο τονίζει ότι ο ΔΗΣΥ δεν θεωρεί ότι αυτές διαφοροποιούν τα δεδομένα και προτείνει ένα συγκεκριμένο πλάνο δράσης με τρία σημεία, ώστε «να αλλάξουμε όσα μας ενοχλούν». Ζητά ανάληψη συγκεκριμένων πολιτικών πρωτοβουλιών οι οποίες να πείθουν πως δεν υπάρχει συγκάλυψη, πλήρη και ανεξάρτητη έρευνα από τον Γενικό Εισαγγελέα και δραστικές αλλαγές και απόλυτη διαφάνεια για το ταμείο του φορέα ή/και πλήρης κατάργησή του και εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων στήριξης των φοιτητών.

ΑΚΕΛ: Σκληρή αντίδραση

Από την άλλη το ΑΚΕΛ σημειώνει διά του γενικού του γραμματέα ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν έχει βούληση για πραγματική διερεύνηση και λογοδοσία επειδή στην άκρη του νήματος βρίσκεται ο ίδιος. Ο Στέφανος Στεφάνου θεωρεί ότι οι αργοπορημένες δύο παραιτήσεις με δικαιολογητικά που προκαλούν τη νοημοσύνη των πολιτών δεν διασώζουν τον κ. Χριστοδουλίδη, ο οποίος, όπως τονίζει, προφανώς γνώριζε και συμμετείχε στον μηχανισμό διαπλοκής, ο οποίος άλλωστε στήθηκε για να εξυπηρετεί τον ίδιο και τα πολιτικά του σχέδια. «Ακόμα και τώρα, τα ονόματα των δωρητών στον διαβόητο φορέα συνεχίζουν να κρατούνται μυστικά ενώ ούτε καν τώρα δεν προχωρά στην κατάργησή του», επισημαίνει το ΑΚΕΛ.