Στη Βουλή το ωράριο των αστυνομικών - Κάλεσμα της «Ισότητας» σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών στις 21 Ιανουαρίου αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση το ωράριο εργασίας των αστυνομικών, στο ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης της Επιτρoπής για το οργανόγραμμα της Αστυνομίας, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης.

Ο κ. Τορναρίτης ανέφερε ότι το θέμα έχει εγγραφεί στην ατζέντα της Επιτροπής έπειτα από εισήγηση μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΣΥ, και συγκεκριμένα του ιδίου, της Φωτεινής Τσιρίδου και του Νίκου Γεωργίου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διευκρίνισε ότι θα ζητηθεί να παρουσιαστεί το οργανόγραμμα της Αστυνομίας, καθώς και οι πρωτοβουλίες που χρειάζεται να ληφθούν για να διασφαλιστεί το αίσθημα ασφάλειας και του κράτους δικαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, θα εξεταστεί και το ζήτημα που έχει ανακύψει μετά την έκδοση εγκυκλίου από τον Αρχηγό της Αστυνομίας για το ωράριο εργασίας των αστυνομικών. Στη συνεδρίαση θα κληθούν να συμμετάσχουν τόσο εκπρόσωποι της Αστυνομίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όσο και οι εκπρόσωποι των συντεχνιών των αστυνομικών, σημείωσε ο κ. Τορναρίτης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ) και η Συντεχνία Ισότητα είχαν ζητήσει από τις αρχές Ιανουαρίου να τεθεί προς συζήτηση το θέμα στην Επιτροπή, με τη Συντεχνία Ισότητα να έχει ήδη καλέσει και σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή κατά την ημέρα της συζήτησης του θέματος, ως ένα πρώτο μέτρο αντίδρασης στην απόφαση του Αρχηγού της Αστυνομίας.

Ο Πρόεδρος του ΣΑΚ, Άγγελος Νικολάου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι ο Σύνδεσμος έχει ζητήσει συναντήσεις με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα για το εν λόγω θέμα και ότι πραγματοποίησε ήδη συνάντηση με την Πρόεδρο και Βουλευτές του ΔΗΣΥ τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου. Ο κ. Νικολάου είπε, ακόμα, ότι έχουν ζητήσει και γνωμάτευση νομικού συμβούλου αναφορικά με τη νομιμότητα της εγκυκλίου που εκδόθηκε για το ωράριο, ενώ είναι ακόμα σε αναμονή για καθορισμό ημερομηνίας συνεδρίασης της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού Αστυνομίας (ΜΕΠΑ).

Από την πλευρά της, η συντεχνία Ισότητα εξέδωσε την Τρίτη ανακοίνωση, στην οποία χαρακτηρίζει την εγκύκλιο για το ωράριο ως «εκτελεστή διοικητική πράξη που θίγει τον πυρήνα του Κράτους Δικαίου, της Αρχής της Νομιμότητας και της ιεραρχίας των κανόνων δικαίου στην Κυπριακή Δημοκρατία». Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Αντιπρόεδρος της συντεχνίας, Νίκος Λοϊζίδης, σημείωσε ότι η ανακοίνωση αυτή αποτελεί μία πρώτη προειδοποίηση για την πρόθεση της συντεχνίας να προχωρήσει στη λήψη νομικών μέτρων.

Εξάλλου, ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε ότι για το ζήτημα θα τοποθετηθεί και ο Γενικός Γραμματέας του πανευρωπαϊκού συνδικαλιστικού οργάνου των αστυνομικών, EUROCΟP, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κύπρο περί τα τέλη Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον κ. Λοϊζίδη.

