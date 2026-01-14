Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έκτακτη συνεδρίαση Υπουργικού για την κηδεία του Γιώργου Βασιλείου

Στις 16:00 στο Προεδρικό - Θα αποφασιστούν οι δέουσες τιμές για τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει σήμερα, Τρίτη 14 Ιανουαρίου, το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 4.00 το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο και αντικείμενό της θα είναι η λήψη αποφάσεων σε σχέση με την κηδεία και τις δέουσες τιμές που θα αποδοθούν στον πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργο Βασιλείου.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν μετά το πέρας της συνεδρίασης.

