Επίθεση στα γραφεία της ΔΗΠΑ στη Λεμεσό - Καταδικάζει ο Μαρίνος Κλεάνθους (βίντεο)

Επίθεση στα γραφεία της Δημοκρατικής Παράταξης (ΔΗΠΑ) στη Λεμεσό καταγγέλλει ο αντιπρόεδρος του κόμματος, Μαρίνος Κλεάνθους, κάνοντας λόγο για οργανωμένη ενέργεια ομάδας ατόμων, οι οποίοι μάλιστα κατέγραψαν σε βίντεο τις πράξεις τους και προχώρησαν στη δημοσιοποίησή τους.

Σε γραπτή του τοποθέτηση, ο κ. Κλεάνθους αναφέρει ότι οι δράστες παρουσίασαν την επίθεση «ως αντίσταση στο όνομα της κάθαρσης», σημειώνοντας πως τέτοιες πρακτικές δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.

«Δυστυχώς οι εποχές αγρίεψαν και κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους. Όμως η βία δεν είναι λύση», υπογραμμίζει ο αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, καλεί σε ψυχραιμία και πολιτικό διάλογο, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων πρέπει να γίνεται με επιχειρήματα και όχι με πράξεις βίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, αυτό που χρειάζεται είναι «θέσεις, προτάσεις και διάλογος — όχι άρνηση, καχυποψία και ανθρωποφαγία».

Ο Μαρίνος Κλεάνθους σημειώνει, τέλος, ότι επίσημη ανακοίνωση από τη ΔΗΠΑ αναμένεται να εκδοθεί εντός των επόμενων ωρών.

Η ανακοίνωση της ΔΗΠΑ

Το κόμμα προέβη σε ανακοίνωση μετά το περιστατικό, καταδικάζοντας την επίθεση.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η ΔΗΠΑ καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκαν τα γραφεία της Επαρχιακής Επιτροπής της Παράταξης στη Λεμεσό.

Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκαν τα γραφεία της ΔΗΠΑ στη Λεμεσό.

Ήδη προχωρήσαμε σε καταγγελία και αναμένουμε από τις αρμόδιες Αρχές να πράξουν το καθήκον τους.

Το να επιχειρείται, μάλιστα, να “βαφτιστεί” η βία ως «κάθαρση» είναι επικίνδυνο και απαράδεκτο.

Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται, δεν τρομοκρατείται και δεν φιμώνεται.

Σε τέτοιες στιγμές χρειάζεται ψυχραιμία, νηφαλιότητα και σεβασμός στους θεσμούς.

Η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται με επιχειρήματα και δημοκρατικό διάλογο - όχι με απειλές, επιθέσεις και καταστροφές.