Mε τον Αντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκε ο Χασίμ Ντιάν ενόψει ενημέρωσης του Συμβουλίου Ασφαλείας

Ο κ. Ντιάν με ανάρτηση του, ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για τη συνεχή υποστήριξή του προς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Ο επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ Χασίμ Ντιάν συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ενόψει της ενημέρωσης του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 15 του μήνα.

''Ο Ντιάν ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα ενόψει της παρουσίασής του στο Συμβούλιο Ασφαλείας αυτή την εβδομάδα σχετικά με την κατάσταση στην Κύπρο και το έργο της Αποστολής'', αναφέρει ανάρτηση των Ηνωμένων Εθνών στο X.

''Ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα για τη συνεχή υποστήριξή του προς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ'', αναφέρει η ανάρτηση.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

