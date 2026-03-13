Στον πολιτικό στίβο μπαίνει η Δημοκρατική Αλλαγή με επικεφαλής τον Χρίστο Κληρίδη - «Δεν μπορεί η Τουρκία να μιλά για δύο κράτη κι εμείς για ΔΔΟ»

Είναι η χρυσή ευκαιρία της απαγκίστρωσης τώρα από τη λύση της Δικοινοτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ), είπε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αλλαγής, Χρίστος Κληρίδης, κατά τη διάσκεψη Τύπου για την παρουσίαση του νεοσύστατου κόμματος που πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία.

Στην ομιλία του, ο κ. Κληρίδης αναφέρθηκε στους έξι πυλώνες στους οποίους βασίζεται η Δημοκρατική Αλλαγή.

Ο πρώτος, είπε, είναι να καταστεί η Δημοκρατική Αλλαγή φορέας πίεσης «για μια γνήσια αλλαγή και εκσυγχρονισμό του κράτους», ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, στην εμπέδωση της αξιοκρατίας, στη καταπολέμηση της αναποτελεσματικότητας, στη θετική δράση για την αντιμετώπιση της ανισότητας των φύλων, στον εκσυγχρονισμό της παιδείας και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στον εκσυγχρονισμού της δικαιοσύνης και στην αποτελεσματική αντιμετώπισης τη διαφοράς.

Ο δεύτερος πυλώνας, είπε, είναι η επανατοποθέτηση του Κυπριακού σαν θέμα εισβολής και κατοχής στη βάση της λύσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με αξιοποίηση του νέου κλίματος στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή αλλά και με στρατηγική «Σχέδιο Β», που συμπεριλαμβάνει την ανασύσταση του ενιαίου αμυντικού χώρου στην πράξη με μόνιμη παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο και την ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης με αύξηση του ποσοστού του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στα θέματα της άμυνας.

Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει επίσης διεθνή, «διεκδικητική πολιτική» για να εκτεθεί η Τουρκία και απαγκίστρωση από τη λύση της Δικοινοτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ) με πολιτική ισότητα «την οποία ούτως ή άλλως απορρίπτει η Τουρκία», είπε.

Αναφέρθηκε ακόμη στην επανεξέταση του καθεστώτος των Βάσεων, «κάτι που θα ασκήσει και πίεση στο Ηνωμένο Βασίλειο να αναθεωρήσει τις διχοτομικές του πολιτικές στην Κύπρο».

Ο τρίτος πυλώνας, είπε ο κ. Κληρίδης, είναι τα θέματα της διαφθοράς και σε αυτόν περιλαμβάνονται ο διαχωρισμός των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, η ενίσχυση της επιτροπής κατά της διαφθοράς, η εμπέδωση στην παιδεία κουλτούρας κατά της διαφθοράς, κίνητρα και προστασία όσων καταγγέλλουν τη διαφθορά, αύξηση των ποινών, ταχεία εκδίκαση υποθέσεων διαφθοράς και ταχεία διερεύνηση καταγγελιών.

Ο κ. Κληρίδης είπε ότι ο τέταρτος πυλώνας «είναι η προστασία των κατεχομένων περιουσιών μας και οικονομική ενίσχυση των προσφύγων που αντιμετωπίζουν προβλήματα».

Ο πέμπτος πυλώνας, είπε, είναι η αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας με θετική δράση και τέλος ο έκτος πυλώνας, αφορά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και στήριξης τομέων της οικονομίας που χρειάζονται εργατικό προσωπικό για μείωση των μεταναστευτικών αδειών και ροών.

Στη δική της ομιλία η Μαρία Παχίτη, Β’ Αντιπρόεδρος, του κόμματος, είπε ότι η Δημοκρατική Αλλαγή «δεν είναι θίασος που επιδίδεται σε φαιδρότητες για φτηνά ακροατήρια», αλλά ότι «ήρθε για να μείνει και να λέει αλήθειες που πονάνε χωρίς ωραιοποιημένα περιτυλίγματα και ασάφειες».

Σημείωσε ότι στην κορυφή αυτής της αλλαγής «βρίσκεται ο Πρόεδρος μας, ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να σπάσει την εμμονική προσκόλληση στο αφήγημα της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και να δείξει τον δρόμο προς μια πραγματικά δίκαιη και βιώσιμη λύση».

Στη δική του παρέμβαση, ο σύμβουλος της ΔΗΜΑΛ, Μάριος Ευθυμιόπουλος, εμπειρογνώμονας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, είπε ότι σε σχέση με την εξωτερική πολιτική και άμυνα «έχει έρθει η ώρα των αποφάσεων», οι οποίες πρέπει να έχουν στρατηγικό βάθος και ουσία, όπως είπε, «αλλά να μετράμε επίσης και τα χρονοδιαγράμματα για ζητήματα τα οποία μας βρίσκουν ανέτοιμους σε σχέση με το τι γίνεται γύρω μας αυτή τη στιγμή». Είπε ότι μία από τις προτάσεις τους προς τη ΔΗΜΑΛ είναι ότι πρέπει να ενισχυθούν εμπράκτως οι ένοπλες δυνάμεις και η εθνική ασφάλεια εσωτερικά.

Ο Σάββας Πέτρου υποψήφιος του κόμματος στην επαρχία Κερύνειας είπε ότι ως Κερυνιώτες έχουν υποχρέωση «να εργαστούμε προς αποκατάσταση της αξιοπρέπειας των Κερυνιωτών, την οποία έχουμε χάσει» αφού, όπως είπε, για 15 χρόνια, «οι Κερυνιώτες στέλνουν στη Βουλή Βουλευτές του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ». Τα δύο αυτά κόμματα είπε, «είναι εχθρικά προς τους Κερυνιώτες αφού έχουν διαγράψει την Κερύνεια με τη λύση ΔΔΟ», που καταργεί την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως είπε.

Ερωτηθείς για τις προοπτικές του κόμματος να μπει στη Βουλή ο κ. Κληρίδης είπε ότι «υπάρχει η αρχή. Το κάθε έργο ξεκινά από κάπου. Εμείς ξεκινούμε από το μηδέν. Ό,τι και να πάρουμε, για εμάς είναι κέρδος». Ασφαλώς ο στόχος είναι να μπούμε στη Βουλή, είπε, «αλλά η Δημοκρατική Αλλαγή δεν είναι διάττων αστέρας, δηλαδή δεν έγινε για να μπει στη Βουλή, έγινε για να ξεκινήσει και να είναι ένας πολιτικός φορέας, ο οποίος θα φέρει την αλλαγή» στους πυλώνες στους οποίους αναφέρθηκε στην ομιλία του.

Σε σχόλιο για δυσκολία από πολλούς αποδοχής κατάργησης της ΔΔΟ σε σχέση και με αναφορές σε αυτή στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Κληρίδης είπε ότι από τη στιγμή που ένας από τους δύο – η Τουρκία – απορρίπτει τη ΔΔΟ, «είναι τουλάχιστον ανόητο ή γελοίο να επιμένει ο άλλος». «Είναι η χρυσή ευκαιρία της απαγκίστρωσης τώρα», πρόσθεσε. «Δεν μπορεί η Τουρκία να λέει «εγώ θέλω δύο κράτη και εμείς να γυρίζουμε τον δίσκο της επαιτείας για τη ΔΔΟ», είπε.

Σε σχέση με τα ψηφίσματα των ΗΕ, είπε ότι αυτοί που θέτουν αυτό το ερώτημα, «δεν έχουν κατανοήσει ότι από το 1990, που πέρασαν τα ψηφίσματα για τη ΔΔΟ έχουν μεσολαβήσει δύο σημαντικά γεγονότα». Το πρώτο γεγονός, είπε, είναι η απόρριψη του σχεδίου Ανάν το 2004 που βασιζόταν πάνω στη ΔΔΟ με πολιτική ισότητα. «Δεν μπορεί η πλειοψηφία των Κύπριων πολιτών το 2004 να λέει «όχι» και η πολιτική ηγεσία σήμερα να επιμένει για ένα σχέδιο, το Ανάν 6, που είναι το Ανάν 5 με διακοσμητικές αλλαγές», πρόσθεσε.

Και το δεύτερο, είπε, είναι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας ότι η χώρα είναι ένα ισότιμο μέλος της ΕΕ, όπου γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Κράτος δικαίου. «Δεν μπορεί στον 21ο αιώνα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβιώσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιου είδους λύση», είπε, χαρακτηρίζοντάς την μια λύση, «η οποία βασίζεται σε δύο εθνικές περιοχές ρατσιστικής φύσεως».

Σημείωσε ακόμη ότι πολιτική ισότητα «δεν σημαίνει ότι τα δικαιώματα των πολιτών είναι ίσα». «Σημαίνει ότι οι ζώνες είναι ίσες», είπε, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι καμία απόφαση δεν μπορεί να περάσει στην ομόσπονδη κυβέρνηση, αν δεν συμφωνούν και οι δύο.

«Ουσιαστικά, δηλαδή, μιλούμε για μία συνομοσπονδία. Η διαφορά μεταξύ της ΔΔΟ και της λύσης των δύο κρατών που προτάσσει τώρα η Τουρκία, είναι ελαχίστη. Δυστυχώς, εμείς οδηγήσαμε Στη λύση των δύο κρατών, διότι εμμέσως πλην σαφώς τη δεχθήκαμε», είπε ο κ. Κληρίδης.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για κίνδυνο αναγνώρισης του ψευδοκράτους, ο κ. Κληρίδης είπε ότι δεν μπορεί να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος γιατί είναι προϊόν παράνομης εισβολής και κατοχής.

Κατά την διάσκεψη Τύπου έγινε παρουσίαση του Πολιτικού Γραφείου της ΔΗΜΑΛ, το οποίο απαρτίζεται από τον Χρίστο Κληρίδη (Πρόεδρος), τον Γιώργο Θεοχαρίδη (Αναπληρωτής Πρόεδρος), τον Γιώργο Γκαράνη (Α’ Αντιπρόεδρος), τη Μαρία Παχίτη (Β’ Αντιπρόεδρος), τον Αλέξανδρο Κληρίδη (Γ’ Αντιπρόεδρος), την Αγγελίνα Αγαθοκλέους (Γραμματέας), τη Μακαρία Άντρη Στυλιανού (Εκπρόσωπος Τύπου), τον Ντέμη Ιωάννου (Συντονιστής Επιστημονικών Ομάδων του Κόμματος), τον Ιωάννη Ιωάννου (Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής), και τον Μιχάλη Λουκά (Ταμίας).

Πηγή: ΚΥΠΕ