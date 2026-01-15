Άρση της ασυλίας του βουλευτή Νίκου Σύκα αποφάσισε ομόφωνα το Ανώτατο Δικαστήριο

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκου Σύκα αποφάσισε ομόφωνα το Ανώτατο Δικαστήριο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συνέχιση της ποινικής διερεύνησης υπόθεσης που βρίσκεται ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Η διαδικασία κινήθηκε μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε σε βάρος του κ. Σύκα από τη σύντροφό του, σε σχέση με περιστατικό που, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, φέρεται να έλαβε χώρα την περίοδο των εορτών στην Αθήνα, όπου οι δύο βρίσκονταν μαζί.

«Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο»

Η απόφαση εκδόθηκε την Τρίτη (15.01), μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας στο Ανώτατο Δικαστήριο, κατά την οποία ακούστηκαν οι θέσεις τόσο της Νομικής Υπηρεσίας όσο και της υπεράσπισης του βουλευτή. Το Δικαστήριο έκρινε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την άρση της ασυλίας, ότι τα αδικήματα που διερευνώνται είναι σοβαρά και ότι δεν συνδέονται με την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων του κ. Σύκα. Θέση του Ανωτάτου είναι ότι η ασυλία δεν μπορεί να λειτουργεί ως ασπίδα έναντι της ποινικής διερεύνησης για πράξεις που δεν σχετίζονται με την ιδιότητα του βουλευτή και ότι το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει την απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας. «Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο», αναφέρθηκε κατά την ανάγνωση της απόφασης.



Οι προβληματισμοί Πουργουρίδη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε στο Δικαστήριο η στάση της υπεράσπισης του βουλευτή, διά του δικηγόρου του Χρήστου Πουργουρίδη. Αν και ανέφερε ότι δεν φέρει ένσταση στην άρση της ασυλίας - θέση την οποία ξεκαθάρισε και στην πρώτη ακρόαση την περασμένη Δευτέρα -εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, παρέθεσε κάποιους προβληματισμούς.

Ο κ. Πουργουρίδης συμφώνησε επί της αρχής με τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας ότι η ασυλία δεν πρέπει να καλύπτει προσωπικές πράξεις βουλευτών, υπενθυμίζοντας τη σχετική νομολογία και αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως ασπίδα έναντι του ποινικού κώδικα».

Ωστόσο, έθεσε έντονα το ζήτημα της χρήσης του όρου «θύμα» πριν υπάρξει καταδικαστική απόφαση, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο αντίκειται στην αρχή του τεκμηρίου αθωότητας. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορεί κάποιος να θεωρείται θύμα προτού υπάρξει καταδίκη. Στην Κύπρο έχει γίνει της μόδας να θεωρούνται οι πάντες ένοχοι χωρίς μαρτυρία».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η καταγγέλλουσα έχει αποσύρει την καταγγελία της και δεν επιθυμεί να καταθέσει στο Δικαστήριο, γεγονός που, σύμφωνα με τον κ. Πουργουρίδη, γεννά σοβαρό ερώτημα ως προς το κατά πόσον μπορούν να αποδειχθούν τα υπό διερεύνηση αδικήματα χωρίς τη δική της μαρτυρία, ιδίως εφόσον τα φερόμενα περιστατικά φαίνεται να έλαβαν χώρα σε χώρο όπου βρίσκονταν μόνο οι δύο εμπλεκόμενοι. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν υπήρχαν γονείς ή γείτονες στο σημείο».

Αναρωτήθηκε επίσης κατά πόσον εξυπηρετούνται οι σκοποί του νόμου όταν μία γυναίκα δηλώνει ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τη διαδικασία και δεν επιθυμεί να βρεθεί στο Δικαστήριο.

Η θέση της Νομικής Υπηρεσίας

Στα επιχειρήματα της υπεράσπισης απάντησε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης, ο οποίος τόνισε ότι το Δικαστήριο στην παρούσα φάση δεν εξετάζει την επάρκεια του αποδεικτικού υλικού, αλλά αποκλειστικά αν το αίτημα άρσης ασυλίας είναι νόμιμο, αιτιολογημένο και εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Υπενθύμισε ότι μόνο ο Γενικός Εισαγγελέας είναι αρμόδιος να κρίνει αν μια υπόθεση μπορεί να καταχωριστεί ενώπιον Δικαστηρίου και με ποια μαρτυρία, ενώ υπογράμμισε ότι η απόσυρση της καταγγελίας δεν ακυρώνει αυτομάτως τη δυνατότητα διερεύνησης.

Παράλληλα, απέρριψε την κριτική για τη χρήση του όρου «θύμα», σημειώνοντας ότι αυτός προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

ΔΗΣΥ

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα ότι το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος ανέβαλε τη συζήτηση για την παραμονή του βουλευτή Νίκου Σύκα στο ψηφοδέλτιο των επόμενων βουλευτικών εκλογών, ενόψει της εκκρεμούς αίτησης για άρση της ασυλίας του ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Όπως αναφέρεται, η εκκρεμότητα της δικαστικής διαδικασίας και το ενδεχόμενο συνέχισης ή μη της αστυνομικής διερεύνησης αποτέλεσαν τον βασικό λόγο της αναβολής. Τώρα, με την ολοκλήρωση της ακρόασης και την έκδοση της απόφασης, το Πολιτικό Γραφείο θα συνέλθει εκ νέου για να τοποθετηθεί επί της εισήγησης του Εκτελεστικού Γραφείου.

Όπως πληροφορείται ο «Π», σύσκεψη του Πολιτικού Γραφείου για το θέμα αναμένεται την ερχόμενη βδομάδα.