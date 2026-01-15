Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Βιβλίο συλλυπητηρίων για τον Γιώργο Βασιλείου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Το άνοιγμα βιβλίου συλλυπητηρίων θα γίνει στο κτίριο της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και στο Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου.

Από σήμερα, Πέμπτη, η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, ανακοινώνει το άνοιγμα βιβλίου συλλυπητηρίων για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Κύπρου, Γιώργου Βασιλείου.

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας ανακοινώνει επίσης ότι, κατά τη διάρκεια του εθνικού πένθους, από 15 έως και 17 Ιανουαρίου 2026, ημέρα τέλεσης της Εξόδιου Ακολουθίας, αναβάλλονται όλες οι επίσημες εκδηλώσεις και δράσεις.

ΚΥΠΕ

