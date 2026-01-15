Έρχιουρμαν: Υπερβάλλουμε με το θέμα της έλλειψης απευθείας πτήσεων - Τι είπε σε Τούρκους δημοσιογράφους

Τη θέση ότι «μερικές φορές υπερβάλλουμε με το θέμα της έλλειψης απευθείας πτήσεων» και πως «δεν μπορείτε να πάτε με απευθείας πτήση σε πολλές νησιωτικές χώρες στον κόσμο», εξέφρασε ο Τουφάν Έρχιουρμαν, αναφερόμενος στις προοπτικές του τουρισμού στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, ο Τουρκοκύπριος πολιτικός, μιλώντας σε ομάδα δημοσιογράφων από την Τουρκία, υποστήριξε ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει σημαντική προοπτική στον τουρισμό, η «γοητεία» της περιοχής δεν έχει προβληθεί επαρκώς. Όπως ανέφερε, το κύριο ζήτημα δεν είναι η απουσία απευθείας πτήσεων λόγω της «απομόνωσης» - κατά την έκφρασή του - αλλά η σωστή προβολή των πολιτιστικών και φυσικών αξιών.

«Δεν μπορέσαμε να εξηγήσουμε επαρκώς, ούτε στους Τούρκους ούτε στους Ευρωπαίους τουρίστες, τον Πύργο του Οθέλλου και το Κάστρο της Κερύνειας, καθώς και τις φυσικές ομορφιές της Λεύκας και της πλευράς της Καρπασίας» είπε ο Έρχιουρμαν.

Επισημαίνοντας ότι γίνεται υπερβολική συζήτηση για το θέμα της αεροπορικής σύνδεσης, ανέφερε ότι «μερικές φορές υπερβάλλουμε με το θέμα της έλλειψης απευθείας πτήσεων. Δεν μπορείτε να πάτε με απευθείας πτήση σε πολλές νησιωτικές χώρες στον κόσμο. Αλλά εκεί υπάρχει μια γοητεία. Εσείς, μπορείτε να αναδείξετε την υπάρχουσα γοητεία; Έχουμε ακόμα ένα παρθένο πεδίο στον τουρισμό».

Επιπλέον, ο Τουφάν Έρχιουρμαν αναφέρθηκε σε προσπάθειες για την υλοποίηση έργων με στόχο την προβολή πολιτιστικών χώρων, οθωμανικών μνημείων, φυσικών τοπίων και της γαστρονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, αποκάλυψε ότι πραγματοποιήθηκαν επαφές με τον σκηνοθέτη Ντερβίς Ζαΐμ και τον ηθοποιό Χουσεΐν Κιόρογλου για τη δημιουργία μιας τηλεοπτικής σειράς που θα διαδραματίζεται στην Κύπρο.

Τέλος, πρότεινε τη διοργάνωση ειδικών ημερών και εκδηλώσεων για την προβολή του ψευδοκράτους σε πόλεις της Τουρκίας όπως η Κωνσταντινούπολη, η Άγκυρα και η Σμύρνη, καθώς και σε προορισμούς όπως οι Βρυξέλλες και η Βρετανία, τονίζοντας την ανάγκη για «επανακαθορισμό της αναγνωρισιμότητας» από τη σωστή βάση.

