Αφθώδης πυρετός: Κλείνει εμβολιαστικά ο κύκλος των 10 Km - «Ο καταναλωτής μπορεί άνετα να καταναλώνει»

Συνεχίζονται κατά του αφθώδους πυρετού οι εμβολιασμοί αιγοπροβάτων, στην κρίσιμη ζώνη επιτήρησης, με ακόμα 9.800 δόσεις εμβολίου, που παραχωρήθηκαν μέχρι το βράδυ της Τρίτης στους ιδιώτες κτηνιάτρους.

Μέχρι σήμερα έχουν παραχωρηθεί γύρω στις 135.000 δόσεις εμβολίων, από τις οποίες οι 35.950 έχουν χρησιμοποιηθεί για εμβολιασμούς σε βοοειδή, σε ακτίνα 3 και 10 Km, και οι υπόλοιπες 99.050 αρχικά σε αιγοπρόβατα στα 2 Km γύρω από τα χοιροστάσια, και ακολούθως σε όλα τα αιγοπρόβατα εντός της κρίσιμης ζώνης 3 και 10 Km, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας, είπε την Τετάρτη η ανώτερη λειτουργός στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Σωτηρία Γεωργιάδου.

Σε ανοιχτή επικοινωνία με τους εμπειρογνώμονες

Αφού σημείωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες ώστε εντός της εβδομάδας να κλείσει εμβολιαστικά ο κύκλος των 3 και 10 Km στη μολυσμένη ζώνη, τόνισε ότι σε καμία περίπτωση αυτό δε συνιστά τερματισμό της κρίσης. Μετά είναι το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε εμβολιασμούς στο υπόλοιπο νησί, με βάση ένα πλάνο, το οποίο αυτή τη στιγμή συζητείται, όπως συμπλήρωσε. Την ίδια ώρα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με τους ξένους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι κάνουν ερωτήσεις και τους στέλνουν στοιχεία.

Σε ερώτηση εάν επαρκούν οι 529.000 δόσεις εμβολίων, που έστειλε στην Κύπρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κα Γεωργιάδου απάντησε ότι στο παρόν στάδιο είναι αρκετά, όσον αφορά τα πρόβατα και τα βοοειδή. «Θα δούμε εάν υπάρξει νέο αίτημα σε περίπτωση που χρειαστεί, ούτως ή άλλως θα τα χρησιμοποιήσουμε σε 21 μέρες για επαναληπτικό εμβολιασμό, θα δούμε τι ζωικό πληθυσμό θα έχουμε μέχρι τότε και θα κάνουμε επανεκτίμηση», πρόσθεσε.

Συνεχίζονται τα αρνητικά αποτελέσματα

«Το κυριότερο είναι ότι μέχρι σήμερα τα εργαστηριακά αποτελέσματα είναι αρνητικά. Την ίδια ώρα αναμένονται νεότερα αποτελέσματα», ανέφερε εξάλλου. Συνεχίζονται, πρόσθεσε, οι εκτιμήσεις της αγοραίας αξίας για ζώα, ζωοτροφές και γάλα, όπως και οι θανατώσεις, στις μολυσμένες κτηνοτροφικές μονάδες.

Διάταγμα απαγόρευσης σε εκπαιδεύσεις κυνηγετικών σκύλων

Στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων έχει δημοσιευτεί χθες στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας διάταγμα από τον διευθυντή της Υπηρεσίας και Πανίδας, με το οποίο απαγορεύονται οι εκπαιδεύσεις κυνηγετικών σκύλων σε περιοχή όπου περιλαμβάνονται οι μολυσμένες κτηνοτροφικές μονάδες. Επίσης οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, σε αυτό το πλαίσιο των αυστηρών μέτρων, ενημερώνουν και κάνουν συστάσεις σε θεματικά πάρκα και κήπους, τα οποία έχουν συλλογές ζώων.

«Προχωράνε κανονικά, με βάση τον προγραμματισμό, οι εμβολιασμοί, οι επιδημιολογικοί έλεγχοι, οι δειγματοληψίες, οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι εκτιμήσεις των ζώων και των προϊόντων που θα χαθούν και οι θανατώσεις», συνόψισε κα Γεωργιάδου.

«Ο καταναλωτής μπορεί άνετα να καταναλώνει»

Σε σχέση με τον επηρεασμό των διαθέσιμων ζωικών προϊόντων στην αγορά, λόγω των θανατώσεων, είπε ότι αυτές είναι σε μικρό ποσοστό στο σύνολο του ζωικού πληθυσμού. «Άρα θεωρώ ότι είναι συγκρατημένη η κατάσταση», πρόσθεσε.

Επίσης διαβεβαίωσε ότι σε σχέση με το εμβόλιο, δεν επηρεάζει καθόλου τα προϊόντα, ούτε το κρέας, ούτε το γάλα, ούτε τα γαλακτοκομικά προϊόντα. «Επομένως ο καταναλωτής μπορεί άνετα να καταναλώνει τα προϊόντα αυτά», πρόσθεσε.

Στο Υπουργικό οι αποζημιώσεις

Την ίδια ώρα το Υπουργείο Γεωργίας ετοίμασε πρόταση για τις αποζημιώσεις, η οποία θα οδηγηθεί το απόγευμα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε δηλώσεις της στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, η κα Γεωργιάδου ανέφερε ότι ο κάθε πληγέντας κτηνοτρόφος θα λάβει εξιδανικευμένο φάκελο αποζημίωσης. Πέρα από τα ζώα του που θανατώνονται και τις καταστροφές ζωοτροφών και γάλακτος, θα ληφθούν υπόψη και τα εισοδήματά του που στερείται.

Απαιτείται περισσότερο από ένας χρόνος για «καθαρό» καθεστώς

Για να βγει η χώρα από το καθεστώς του αφθώδους πυρετού ή της μη «καθαρής» από άποψη εμβολιασμών, νοουμένου ότι ο ιός δεν θα επεκταθεί σε άλλες περιοχές, θα χρειαστεί περισσότερο από έναν χρόνο, είπε, διότι απαιτούνται προηγουμένως κάποιες επιδημιολογικές έρευνες, να παρθούν δείγματα, να γίνουν επαναλήψεις των εμβολιασμών και να κατατεθούν στοιχεία.

Ανησυχία για την αναπλήρωση αριθμού ζώων - Υπό εξέταση οι εισαγωγές

Την ίδια ώρα η κα Γεωργιάδου μετέφερε την ανησυχία και τον μεγάλο προβληματισμό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για το πώς θα «κτιστεί» ξανά ο πρωτογενής τομέας, μετά τις θανατώσεις ζώων που συνεισέφεραν στην παραγωγή χαλουμιού ΠΟΠ.

«Είναι ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός, έχουν γίνει κάποιες συσκέψεις, έχουν κληθεί οι κτηνοτρόφοι, έχουμε πάρει απόψεις, έχουν κληθεί και οι υπόλοιποι, που έχουν ακόμα τα ζώα τους, για να δούμε πώς μπορούν να βοηθήσουν», είπε.

Στο τραπέζι είναι και η εισαγωγή ζώων και άλλες κινήσεις που μπορούν να γίνουν, σημείωσε.