Από το «Eye of the Tiger» στο Top Gun: Προς τι τα μαύρα γυαλιά του Εμανουέλ Μακρόν στις επίσημες εμφανίσεις

Με ένα διαφορετικό λουκ θα κυκλοφορεί όπως φαίνεται τις επόμενες εβδομάδες ο Εμανουέλ Μακρόν καθώς ένα πρόβλημα στο μάτι του, τον υποχρεώνει να φοράει γυαλιά ηλίου ακόμα και σε εσωτερικούς χώρους.

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε κάνει την πρώτη του εμφάνιση, με έντονα ερεθισμένο το δεξί μάτι του, την Παρασκευή (16/01), κατά την καθιερωμένη ομιλία του προς τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις για την έναρξη του νέου έτους, προκαλώντας σχόλια αλλά και ερωτήματα. Ο ίδιος, καθησύχασε αμέσως το κοινό κάνοντας λόγο για κάτι που δεν είναι «σοβαρό» και αντιμετώπισε με χιούμορ την κατάσταση με μία αναφορά στο τραγούδι “Eye of the Tiger», από την ταινία «Ρόκι ΙΙΙ» με τον Σιλβέστερ Σταλόνε. «Για όσους καταλαβαίνουν την αναφορά, είναι σημάδι αποφασιστικότητας», ανέφερε.

Τώρα, νέες φωτογραφίες του Εμανουέλ Μακρόν, τον παρουσιάζουν να συμμετέχει σε συνάντηση στο γαλλικό προεδρικό μέγαρο, φορώντας γυαλιά ηλίου σε αεροπορικό στιλ Aviator με μπλε φακό, γυαλιά που θυμίζουν το στιλ του Τομ Κρουζ σε μια άλλη πασίγνωστη ταινία, το «Top Gun».

Όπως δήλωσε ο ίδιος ο πρόεδρος της Γαλλίας, ζητώντας συγγνώμη από τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη, θα χρειαστεί να φοράει αυτά τα ειδικά γυαλιά ηλίου για «αρκετό καιρό» καθώς του το έχουν επιβάλλει οι γιατροί του και δεν έχει άλλη επιλογή.

