Συμβούλιο Ειρήνης ή Συμβούλιο Ισχύος; Προειδοποίηση Ερατώς Κοζάκου Μαρκουλλή για σοβαρούς κινδύνους για την Κύπρο

Ερωτηματικά και ανησυχία προκάλεσε ανά το παγκόσμιο η πρόσκληση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα συγκεκριμένων χωρών, ανάμεσα στις οποίες και η Κύπρος, δεδομένου ότι δεν διαψεύδεται από τον Λευκό Οίκο, ότι όσοι θα συμμετέχουν σε αυτό θα πρέπει να υποβάλουν οικονομικό αντίτιμο.

Με ανάρτηση της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ερατώς Κοζάκου Μαρκουλλή, εξηγεί γιατί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Προέδρου Τραμπ συνιστά σοβαρό πρόβλημα για τη διεθνή έννομη τάξη και ειδικότερα για κράτη όπως η Κύπρος. Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της, η κα Μαρκουλή, επισημαίνει ότι το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως παρουσιάζεται, δεν περιορίζεται στη Γάζα ή στη σύγκρουση Ισραήλ - Χαμάς, αλλά αποκτά χαρακτηριστικά ενός νέου διεθνούς οργανισμού με ευρύτατη εντολή, ο οποίος δύναται να ανταγωνιστεί ή ακόμη και να υποκαταστήσει τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Επιπρόσθετα, η πρώην Υπουργός Εξωτερικών αναδεικνύει ως κομβικό ζήτημα την οικονομική διάσταση που περιλαμβάνεται στον Χάρτη, σύμφωνα με την οποία κράτη που θα καταβάλουν χρηματική συνεισφορά πέραν του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων εξασφαλίζουν προνομιακή και ουσιαστικά απεριόριστη συμμετοχή στο νέο σχήμα. Μέσα από αυτή την πρόνοια, όπως εξηγεί, αλλοιώνεται η έννοια της ισότιμης συμμετοχής των κρατών και εισάγεται ένα σύστημα όπου η επιρροή συνδέεται άμεσα με την οικονομική ισχύ και την πολιτική βούληση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην ίδια ανάρτηση, η κα Μαρκουλλή υπογραμμίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει θεμελιώσει την επιβίωση και τη διεθνή της υπόσταση στο διεθνές δίκαιο και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Υπό αυτό το πρίσμα, η συμμετοχή ή ακόμη και η σιωπηρή αποδοχή ενός νέου οργανισμού που φαίνεται να πλήττει το κύρος και τον ρόλο του ΟΗΕ ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τα εθνικά συμφέροντα της Κύπρου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το Κυπριακό.

Μάλιστα η πρώην υπουργός καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να προχωρήσει στη δημοσιοποίηση της επιστολής που έλαβε. Όπως αναφέρει η κα Μαρκουλλή «είναι σημαντικό για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να δημοσιοποιήσει την επιστολή που έλαβε από τον Πρόεδρο Τραμπ, καθώς και τον Χάρτη του νέου Οργανισμού (που επισυνάφθηκε στην πρόσκληση) και να τοποθετηθεί όσο αφορά τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην διαφαινόμενη πρόθεση του Προέδρου Τραμπ να εγκαθιδρύσει ένα νέο Διεθνή Οργανισμό ο οποίος θα αντιπαραταχθεί με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο ο Πρόεδρος Τράμπ τόσο στην πρώτη θητεία του όσο και τώρα στη δεύτερη πολεμά ανελέητα».

Αυτούσια η ανάρτηση της κας Κοζάκου - Μαρκουλλή:

Διεθνώς εκφράζονται επιφυλάξεις για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Με σκεπτικισμό και χαμηλούς τόνους υποδέχθηκαν οι περισσότερες κυβερνήσεις την πρωτοβουλία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη σύσταση «Συμβουλίου Ειρήνης», καθώς διπλωμάτες προειδοποιούν ότι ενδέχεται να υπονομεύσει τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών.

Μοναδική χώρα που αποδέχθηκε ξεκάθαρα την πρόσκληση ήταν η Ουγγαρία, ενώ άλλες, όπως η Ιταλία και ο Καναδάς, εμφανίστηκαν διαλλακτικές αλλά χωρίς σαφή δέσμευση. Το σχέδιο προβλέπει προεδρία εφ’ όρου ζωής από τον Τραμπ, τριετή θητεία για τα μέλη και δυνατότητα μόνιμης συμμετοχής με καταβολή 1 δισ. δολαρίων, αρχικά με επίκεντρο τον πόλεμο στη Γάζα και προοπτική διεύρυνσης.

Η ενσωμάτωση καταστατικού στην επιστολή-πρόσκληση προκάλεσε έντονες ανησυχίες σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με αξιωματούχους να μιλούν για ένα σχήμα που παρακάμπτει θεμελιώδεις αρχές του ΟΗΕ. Από την πλευρά του Οργανισμού, τονίστηκε ότι μόνο τα Ηνωμένα Έθνη διαθέτουν τη νόμιμη και ηθική νομιμοποίηση για την οικοδόμηση διεθνούς ειρήνης.