Διεθνές Συμβούλιο Ειρήνης με όρους… αγοράς: 1 δισ. δολάρια – Δυσφορία Νετανιάχου για τον ρόλο Κατάρ και Τουρκίας

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τα πρώτα μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης» ωστόσο για όσους επιθυμούν μονιμότητα το αντίτιμο ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται προσχέδιο του «καταστατικού χάρτη».

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ θα υπηρετήσει ως ο πρώτος πρόεδρος του Συμβουλίου Ειρήνης και κάθε κράτος μέλος θα υπηρετεί για θητεία που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη.

«Η τριετής θητεία μέλους δεν θα ισχύει για τα Κράτη Μέλη που συνεισφέρουν περισσότερα από 1.000.000.000 δολάρια σε μετρητά στο Συμβούλιο Ειρήνης εντός του πρώτου έτους από την έναρξη ισχύος του Χάρτη», αναφέρεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα 25 ιδρυτικά μέλη του συμβουλίου περιλαμβάνονται όλες οι χώρες που συμμετείχαν στην ιστορική τελετή του Σαρμ Ελ Σέιχ, για ειρήνευση στη Γάζα, ανάμεσά τους, η Γαλλία, ο Καναδάς, οι χώρες του Κόλπου και η Τουρκία. ο διευθύνων σύμβουλος της Apollo Global Management Μαρκ Ρόουαν, ο Ισραηλινο-Κύπριος επιχειρηματίας Γιακίρ Γκαμπάι, η πρώην συντονίστρια ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ Σίγκριντ Κάαγκ και ο Βούλγαρος, πρώην απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή, Νικολάι Μλαντένοφ.

Ο Λευκός Οίκος ορίζει ότι αρμόδιο μεταπολεμικό όργανο είναι η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG) που ουσιαστικά θα υπάγεται στο Συμβούλιο Ειρήνης με 15 μέλη και επικεφαλής τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Σχεδιασμού της Παλαιστινιακής Αρχής, Ali Shaath.

Στα ιδρυτικά μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου για τη Γάζα, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και τον γαμπρό του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, συγκαταλέγονται ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι αλλά και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Δυσφορία Νετανιάχου

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η αποκάλυψη από τον Λευκό Οίκο μιας διεθνούς επιτροπής εποπτείας για τη Γάζα «δεν ήταν συντονισμένη με το Ισραήλ και έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική του», σύμφωνα με τους Times of Israel.

Ο Νετανιάχου φάνηκε να διαφωνεί με τη σύνθεση ενός νέου οργάνου το οποίο θα περιλαμβάνει ανώτερους αξιωματούχους από το Κατάρ και την Τουρκία – δύο χώρες που έχουν ασκήσει έντονη κριτική σε βάρος του Ισραήλ.

ΠΗΓΗ: ERTNEWS