ΔΗΣΥ για οργανωμένο έγκλημα: «Δεν αποτελεί πλέον περιθωριακό φαινόμενο» - Απαιτεί αναδιοργάνωση της Αστυνομίας

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την έξαρση του οργανωμένου εγκλήματος, τονίζοντας ότι δεν αποτελεί πλέον περιθωριακό φαινόμενο», αλλά μια διαρκώς αυξανόμενη απειλή για την κοινωνική συνοχή και την ασφάλεια των πολιτών.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια το οργανωμένο έγκλημα έχει επεκταθεί και αλλάξει μορφή, με το μαύρο χρήμα να διακινείται ευκολότερα και εγκληματικά στοιχεία να δρουν εκμεταλλευόμενα αδυναμίες του κράτους. Όπως σημειώνει, η απουσία συνεκτικής και αποτελεσματικής στρατηγικής επέτρεψε σε αυτά τα φαινόμενα να αποκτήσουν χώρο και επιρροή, υπονομεύοντας το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Το κόμμα υπογραμμίζει ότι «ως κοινωνία και πολιτεία πρέπει να περάσουμε από τις διαπιστώσεις στις πράξεις», ενώ απαιτείται «μια συνολική στρατηγική από πλευράς κυβέρνησης που θα στοχεύει στην καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος και στην αποκατάσταση της τάξης και ασφάλειας στην καθημερινότητα των πολιτών».

Εισηγείται την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλειών, καθώς τονίζει ότι «απαιτείται διεθνήςσυνεργασία, πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα, όπως και αναδιοργάνωση της Αστυνομίας για να δοθούν τα απαραίτητα εργαλεία καθώς και η σύσταση ειδικής διεύθυνσης καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος».

«Δεν πρέπει να χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος», τονίζει ο ΔΗΣΥ, προειδοποιώντας ότι ο κίνδυνος παγίωσης μιας απαράδεκτης κατάστασης στον τόπο μας είναι πλέον ορατός.