Εκτός ψηφοδελτίου του ΔΗΣΥ ο Νίκος Σύκας - Συντριπτικό το αποτέλεσμα στην ψηφοφορία: 75 υπέρ και 9 κατά

Έπειτα από μία συνεδρία που κράτησε πάνω από τρεις ώρες, το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ αποφάσισε κατά πλειοψηφία την διαγραφή του βουλευτή Λεμεσού από το ψηφοδέλτιο των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου του 2026. Στο Πολιτικό Γραφείο έγινε έντονη συζήτηση με την συντριπτική πλειοψηφία όμως των όσων τοποθετήθηκαν να τάσσονται υπέρ της διαγραφής Σύκα και μη συμπερίληψης στο ψηφοδέλτιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πολίτη» το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν συντριπτικό με 75 άτομα να τάσσονται υπέρ της διαγραφής, 9 κατά της διαγραφής ενώ υπήρχε και μία άκυρη ψήφος. Η γνωστοποίηση του αποτελέσματος έγινε μέσω ανακοίνωσης του κόμματος, η οποία ήταν μόλις 41 λέξεις και απλά ανακοίνωνε το αποτέλεσμα.

Αν και υπήρξε πρόταση της Προέδρου του κόμματος Αννίτας Δημητρίου για λήψη ομόφωνης απόφασης, αυτό δεν έγινε δεκτό. Τελικά μετά από μυστική ψηφοφορία και κάλπη που στήθηκε αποφασίστηκε η «καρατόμηση». Με την απόφαση αυτή ουσιαστικά πέρασε η εισήγηση της Προέδρου του κόμματος και του Εκτελεστικού Γραφείου για απομάκρυνση του κ. Σύκα από το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό. Παραμένει άγνωστο το πολιτικό μέλλον του κ. Σύκα ως προς τη συμμετοχή του ή όχι στην Κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΣΥ, αφού είναι εν ενεργεία βουλευτής.

Ο ίδιος ο Νίκος Σύκας αν και είχε δικαίωμα να είναι παρών στην συνεδρία, δεν ήταν παρών, φροντίζοντας όμως να ενημερώσει για τη θέση του, ότι δηλαδή θεωρούσε πως θα έπρεπε να ενταχθεί κανονικά στο ψηφοδέλτιο λόγω του ότι δεν υφίσταται πλέον υπόθεση, σύμφωνα με τον ίδιο, αφού έχει αποσυρθεί η καταγγελία εναντίον του.

Πάνε για Μιχαηλίδη

Σε ότι αφορά το ζήτημα του αντικαταστάτη του Νίκου Σύκα στο ψηφοδέλτιο, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα συμπεριληφθεί σε αυτό ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, με τον οποίο έγινε μία πρώτη προσέγγιση και υπάρχει θετική ανταπόκριση. Ο πρώην βουλευτής του κόμματος στη Λεμεσό ήταν 13ος στην εσωκομματική διαδικασία, μένοντας τότε εκτός, άλλα πλέον με την κένωση της θέσης του Νίκου Σύκα θα έχει την ευκαιρία να είναι ξανά υποψήφιος.

Από την καταγγελία στο Ανώτατο

Υπενθυμίζουμε ότι το θέμα με τη συμμετοχή του Νίκου Σύκα στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό άνοιξε μετά από καταγγελία που αφορούσε περιστατικό καταγγελίας που έγινε από την σύντροφό του για ξυλοδαρμό. Η καταγγελία υποβλήθηκε αρχικά από τη σύντροφό του μετά που επέστρεψε στην Κύπρο, ωστόσο σε μεταγενέστερο στάδιο αποσύρθηκε, με την ίδια να δηλώνει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση ποινικών διαδικασιών, ενώ όπως ακούστηκε στο Δικαστήριο, απέσυρε την καταγγελία λόγω στρες και πίεσης.

Παρά την απόσυρση, η υπόθεση δεν έκλεισε. Η Νομική Υπηρεσία έκρινε ότι υφίσταται δημόσιο συμφέρον και ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του βουλευτή, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης διερεύνηση των καταγγελλόμενων γεγονότων από τις αρμόδιες αρχές. Το Ανώτατο Δικαστήριο, με ομόφωνη απόφασή του, έκανε δεκτό το αίτημα, αποφασίζοντας την άρση της ασυλίας. Η εξέλιξη αυτή άνοιξε τον δρόμο για τη συνέχιση των ανακριτικών διαδικασιών και λήψη ανακριτικής κατάθεσης από τον ίδιο τον βουλευτή του ΔΗΣΥ Λεμεσού.